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Ederlezi şarkısı hangi dil, nerenin şarkısı? Ederlezi hikayesi ve sözleri

Ederlezi şarkısı ve hikayesi oldukça merak konusu olmaya devam ediyor. Sıkça gündeme gelen Ederlezi hangi yöreye hangi dile aittir?

29 Aralık 2020 Salı 14:28
Ederlezi şarkısı hangi dil, nerenin şarkısı? Ederlezi hikayesi ve sözleri
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Pazartesi günü STAR TV’nin dizisi Sefirin Kızı ile ünlenen şarkı balkanlarda bir azınlığa ait olan ederlezi son zamanlarda oldukça popüler hal almaya başlamıştır. Halk şarkısı olarak bilinen ederlezi “Çingeneler Zamanı” filmi ile tanıdığımız şarkı Romanca bir kelimeye aittir.

Dünyanın dört bir yanında yaşayan çingenelerce kutlanan şarkı bahar festivallerinde çalınmaktadır. Her yılın mayıs ayında kutlanarak baharın gelişini kutlayan çingeneler 6 mayısta mutlaka ederlezi şarkısı ile festival düzenlerler.

EDERLEZİ ŞARKISININ TÜRKÇE SÖZLERİ

Ederlezi…

Kızların ağıtlar düzerken Bosna yaylalarında,

Acıya bulanmıştı şenlikleri,

Ederlezi yine gelmişti her sene geldiği gibi,

Ne bilsin burada yetim kızlar var

Bu sene ederlezi babasız kalmıştı

Yetim kızların yürekleriydi gelen.

Sarı saçları mavi gözleriyle.. 

devam etmektedir.
 

 


https://youtu.be/krHinmDsGck


Son Güncelleme: 29.12.2020 14:28
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Anahtar Kelimeler:
EderleziBalkanlarçingeneler
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