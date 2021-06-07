Eden dizisinin konusu nedir? Eden dizi konusu ve karakterleri

Netflix’in yeni içeriği olan Eden adlı dizinin yönetmenliğini Yasuhiro üstlenirken yaratıcılığını ise Justin Leach yapmaktadır. Bir anime dizisi olan bu yapım, izleyicileri binlerce yol sonraya götürmektedir. Dizi insanlığı öyle bir zamana götürür ki burada insanlığa dair en ufak bir belirti bile yoktur. İnsanların yaşadığı yerlerde artık robotlar yaşamakta, kuşlar etrafı neşelendirmemekte ve güneş bile neredeyse doğmamaktadır.

Eden dizisi yorumu

Dizi, birkaç robotun ön plana çıkması ile başlar. Bu robotlar günlük işlerini halletmek amacı ile şehrin başka bir ucuna giderler. Bu robot kardeşler bakım ve onarım özellikleri ile dikkat çekmektedir. Şehrin bir ucuna giden robotlar karşılarında daha önce hiç görmedikleri bir varlık görünce çok şaşırırlar ve ne yapacaklarını bilemezler. Gördükleri şey ise dünyaya yeni gelmiş, daha kapsülünden bile çıkmamış bir kız bebektir.

Robotlar şimdiye kadar üstleri tarafından insanlık adına acımasız bilgilerle doldurulmuşlardır. Bu sebepten ötürü karşılarında bu kız bebeği görünce oldukça şaşırırlar. Lakin zaman geçtikçe bu kıza bağlanmaya başlarlar. İsimleri A37 ve E92 olan bu kardeş robotlar, Sara adındaki küçük kızı kimsenin görmeyeceği bir yerde, gözden uzak büyütmeye karar verirler. İşte tam bu noktadan sonra dizinin gidişatı değişir.

Dizi toplamda 4 bölümden oluşmaktadır ve her bölüm 30 dakikadır. Çarpıcı ve dramatik bir anime olan bu yapım, akıllıca kurgulanmış, fantastik bir temaya sahiptir. İnsanlığın yok oluşuna; insanlığın neden dünyaya zarar verdiğine, doğaya, kültürlere, kalıplara yardımcı olmadığını gözler önüne sermektedir. Bunların yanı sıra robotlar üstünden, insanların hareketlerine dışardan bakmamızı sağlar. Dizi, oldukça başarılı bir anime dizisidir. İzlemenizi tavsiye ederiz…

Dizinin oyuncuları ve karakterleri