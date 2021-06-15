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Ecem Çalhan kimdir? Nerelidir? Ecem Çalhan kaç yaşındadır?

Başarılı oyuncu Ecem Çalhan'ın kim olduğuna dair merak edilen Ecem Çalhan kimdir, nerede doğmuştur, kaç yaşındadır, nerede oturuyor gibi sorulara sizler için yanıt aradık. İşte Başarılı oyuncu Ecem Çalhan hakkında detaylar...

15 Haziran 2021 Salı 22:05
Ecem Çalhan kimdir? Nerelidir? Ecem Çalhan kaç yaşındadır?
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Ecem Çalhan kimdir, nerede doğmuştur gibi sanatçı hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için araştırdık. İşte Ecem Çalhan'ın yaşamına dair detaylar...

Ecem Çalhan kimdir?

1996'da (25 yaşında) İstanbul'da doğan Ecem Çalhan, Süleyman Demirel Üniversitesi Oyunculuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Ünlü oyuncunun boyu 1.72 cm, kilosu ise 52'dir. Ecem Çalhan, Cem Tatlıtuğ Menajerlik ajansına bağlı olarak oyunculuk çalışmlarına devam etmektedir.

Ünlü oyuncunun adı 2013'te O Ses Türkiye yarışmasına katılan Ecem Çalhan ismi ile benzerliği olduğu için pek çok kişi tarafından karıştırılmaktadır. Ancak yeni sezonda Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi oyuncu kadrosuna müdahil ola ad ile aynı değildir.

Aynı zamanda Şan ve Latin Dansları eğitimi alan başarılı oyuncu mezniyetten sonra Metin And Sahnesi'nde bir oyuna katılmştır. Başarılı oyuncunun ilkoyunculuk tecrübesi Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Ordu'lu Kamer karakteri ile olmuştur. Hayatını ailesi ile birlikte İzmir'de devam ettiren oyuncu dizide Kamer canlandıracağı karakteri için Ordu'ya gitmiş ve orada lisanı öğrenmiştir. Ordu'lu gibi konşabildiğini söyleyen Ecem Çalhan'ın sevgili olup olmadığı sorularının yanıtına ulaşılmamıştır.

Kuzey Yıldızı Kamer kimdir?

23 yaşında Ordu'lu güzel bir genç kız olan Kamer, Ordu'da doğmuş ve büyümüştür. Feride (Gizem Güneş)'nin Ordu'ya gitmesiyle beraber en yakın arkadaşı olarak Kmaer'i bulur. Akıllı ve ve güzel olan Kamer aynı zamanda duygudal bir yapıdadır. Kamer bazen duygularını bazı durumlarında kullanmaya öncelik vemektedir. Çveresinde ise pek dikkat çeken bir karakteri konumundadır.


Son Güncelleme: 15.06.2021 22:05
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