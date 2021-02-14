Ece İrtem kimdir?

ECE İRTEM KİMDİR?

5 Ocak 1991 yılında doğan oyuncu, 30 yaşındadır. Sivas’ta doğan güzel oyuncu, Yaşar üniversitesi Opera ve Şan bölümü mezunudur. Oyunculuk eğitimini ise Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde almıştır. İrtem, Kayhan Yıldızoğlu,Okday Korunan,Kadim Yaşar,Tolga Çiftçi gibi isimlerden ders almıştır. Sanat ve spor ile oldukça yakından ilgilenmekte olan güzel oyuncu, dans etmeyi,masa tenisini ve yemek yapmayı çok sevmektedir. Gülşen Bubikoğlu en çok sevdiği kadın oyuncudur.

Ece İrtem oğlak burcudur. 1.70 boyunda ve 55 kilodur. Bir sevgilisinin olup olmadığı bilinmemektedir.

YER ALDIĞI PROJELER

-Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam

- Kaçak Gelinler

-O Hayat Benim

-Şeref Meselesi

-Paramparça

-Kertenkele

-Yeni Gelin

-Payitaht Abdülhamid

-Bay Yanlış