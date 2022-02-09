Ece Filiz kimdir? Ece Filiz'in hayatı

Ece Filiz kim?

26 Mart 1985 yılında dünyaya gelmiştir. Küçük yaşta dans ve tiyatro üzerine eğitimler almıştır. Ortaokul döneminde Amerika’ya girmiştir ve orada Chicago şehir tiyatrosunda eğitim görmüştür. Amerika’da düzenlenen Elite Model Lokk yarışmasına 1999 yılında katılmış ve yarışmada birinci olmuştur.

Daha sonrasında Türkiye’ye dönmüştür. Burada İzmir Anadolu lisesinde eğitim görmüş ve mezun olmuştur. Üniversite okumak için Amerika’ya gitmiş ve orada Televizyon Sinema Uluslararası İlişkiler bölümünü okumuştur. Kendisi ünlü Paris Hilton’a benzetilmektedir.

Herkesin bildiği üzerine bir zamanlar çok izlenilen dizi Akasya Durağı dizisindeki Arif karakterindeki (Timur Acar) sevgilisi Merve karakterine hayat vermiştir. Daha sonra Şipşak Anadolu filminde 2013 yılında rol almıştır. Oyunculuğun yanı sıra modellik ve sunuculukta yapmaktadır. Number 1 ve Fashion Tv’de sunuculukta yapmıştır.