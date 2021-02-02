Ebru Gündeş Dinliyor nedir? Ebru Gündeş yeni dijital projesi hakkında bilgiler

“Ebru Gündeş Dinliyor” nedir? Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Ebru Gündeş’in yeni projesinin ne olduğu merak edilmeye başlandı. Artık yeni yetenekleri dijitalden belirleyecek.
‘Ebru Gündeş Dinliyor’ nedir?
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’e ait olan yeni proje keşfedilmeyi bekleyenleri yakından ilgilendirmekte. Bunun yanı sıra dijital olarak düzenleneceğinden yarışma oldukça fazla ilgi görecek.
Ebru Gündeş’in müzik alemine yeni yetenekleri keşfedebilmek için düzenlediği dijital yarışmada adaylar, kendi şarkılarını içeren videoları www.ebrugundesdinliyor.com adresine iletecek.
Şarkıları ise Ebru Gündeş kendi Youtube kanalında paylaşacak. En çok izlenen beş şarkı finalde olacak. Birinci olan şarkıyı ise Ebru Gündeş bizzat seslendirecek.