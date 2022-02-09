Ebru Cündübeyoğlu kimdir? Kaç yaşındadır? Ebru Cündübeyoğlu hangi yapımlarda rol almıştır?

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında Çarşamba günleri gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanmış olan Doğduğun Ev Kaderindir dizi ekranlara gelmektedir. Dizinin izleyicileri son dönemlerde oyuncu kadrosuna Barış'ın ablası Özlem karakteriyle giren oyuncunun kim olduğunu merak ederek arama motorlarından araştırmaya başladılar. Özlem karakterine hayat veren Ebru Cündübeyoğlu hakkında merak edilen soruların cevapları...

Ebru Cündübeyoğlu kimdir?

Ebru Cündübeyoğlu 1974 yılında Almanya'nın Heilbronn şehrinde dünyaya gözlerini açtı. Güzel oyuncu ilköğretim hayatını Türkiye'de İstanbul Cengiz Topel, Mareşal Fevzi Çakmak ve İstanbul Sabiha Hanım İlkokulu'nda tamamladı. Lise eğitimini Atatürk Lisesi'nde bitiren Cündübeyoğlu, üniversite eğitimini Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun olarak bitirmiştir. 2003 yılının Nisan ayında Radyocu Güçlü Mete ile evlendi. 2005 yılında ise kızı Duru'yu kucağına aldı. Anne kız ilk defa Şen Piliç reklamında aynı ekranı paylaştı.

1993 yılında yapılan Türkiye Güzellik Yarışması'ndan 4. olarak ayrılan Ebru Cündübeyoğlu, yarışma sonrası TRT ekranlarında bir dönem yayınlanmış olan Bir Başka Gece programıyla beraber sunuculuk hayatına atılmıştır. Sunuculuk hayatına ek olarak 1997 yılında sinema ve dizi sektörüne adım atmıştır. Deliyürek dizisinde canlandırdığı Avukat Ayşegül karakteri ile oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Ayrıca izleyiciler tarafından çok sevilmesi sebebiyle ekranların aranan yüzü haline geldi. Gülüm, Deli Yürek, Koçum Benim, Çınaraltı, Omuz Omuza, Gizli Patron, Şöhret Okulu, Kuzey Rüzgarı, Yalancı Romantik, Hakan Bey, Kalbim Seni Seçti, Avrupa Avrupa, Hititya: Madalyonun Sırrı yapımlarında rol aldı. Ayrıca güzel oyuncu Deliler, Çalı Kuşu, Kibarlık Budalası, Yalandan Kim Ölmüş, Fehim Paşa Konağı.Deliler, Çalı Kuşu, Kibarlık Budalası, Yalandan Kim Ölmüş, Fehim Paşa Konağı gibi tiyatro oyunlarında sahne aldı.

2005 senesinde güzel oyuncu şairliğe merak sararak Aşılı Kolum şiir kitabını çıkardı.

2018 yılında ise Gülizar dizisinin Suzan karakterine hayat verdi.