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Ebru Baki Para Gündem neden yok, neden yayınlanmadı?

Habertürk kanalında yayınlanan ‘Ebru Baki Para Gündem’ programı televizyon ekranında yayınlanmaması vatandaşları meraklandırdı. Program son günlerde birçok tartışma konusuna ev sahipliği yaparken sunucu Ebru Baki birçok siyasetçi tarafından odak noktası oldu. Ebru Baki Para Gündem programı neden yayınlanmadı? İşte ayrıntılar haberimizde

06 Mayıs 2021 Perşembe 12:30
Ebru Baki Para Gündem neden yok, neden yayınlanmadı?
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Habertürk kanalında Bülent Aydemir ve Ebru Baki tarafından sunulan Para Gündem programı kısa süredir tartışmalara konu olan program arasında yer aldı. Habertürk kanalında hafta içi her sabah saat 09.00 başlayan ve 12’ye kadar devam eden program bugün yayınlanmadı.

Programın yayınlanmaması birçok kişiyi meraklandırırken programda üç gün öncesinde MHP tarafından açıklanan 100 maddelik yeni anayasa önerisi programda konuşulmuştu. MHP yeni anayasaya önerisi Para Gündem programında Ebru Baki ve Bülent Aydemir tarafından tartışma konusu olmuştu.

Fakat program sunucuları ve konukları MHP ‘nin sunmuş olduğu anayasayı yerden yere vurması ve küçümsemesi MHP büyük saygısızlık yapılmıştı.  Bu durumda MHP ise anayasa için söylenenlere sert tepki gösterdi.

Programın sunucuları Bülent Aydemir ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi hedef aldı. Aydemir, Bahçeli’den özür beklediğini söylemesi üzerine programda sular taşmıştı.

Bu sebeple Genel Başkan Devlet Bahçeli Habertürk kanalı için boykot kararı aldı.

Alınan karar ile birlikte Habertürk yönetiminde işler değişti ve bazı önemli kararlar alındı.

 Görevinden alınan Bülent Aydemir programın diğer sunucuları arasında olduğu için Para Gündemi programı tamamen kaldırıldı. Bu sebeple Habertürk kanalında Para Gündem programı yer almayacak.

 




Son Güncelleme: 06.05.2021 12:30
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Anahtar Kelimeler:
Ebru BakiPara GündemHabertürkBülent AydemirMhp
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