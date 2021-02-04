Ebru Akel kimdir, kaç yaşındadır? Sunucu Ebru Akel hakkında bilgiler

Show Tv’de yayınlanması planlanan yeni bir program var, bu programda kadınlara ait sorunlar, başarılı hayat hikayeleri ile ortaya muhteşem şeyler çıkaran cesur yürekli insanların yaşamları konu olarak değerlendirilecek. Yapımı BBO’ya ait olan programın sunuculuğunu Ebru Akel üstlenecek. Birçok uzman konuk bulunacak olan bu yeni programda yaşamın baştan sona gerçekleri ele alınacak.

Tanıtımında kadın isterse; dünyayı değiştirir, sil baştan başlar, el birliğiyle ön yargıları aşıp başarıya ve mutluluğa ulaşır, en zorlu engelleri aşar, hayalini kurduğu hayatı gerçekleştirir, yeter ki kadın istesin cümlelerini kullanan Ebru Akel çok yakın zamanda ekranlarda programına başlamış olacak.

Ebru Akel’le Kadın İsterse Ne Zaman Başlayacak?

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Ebru Akel Kimdir?

Ebru Akel 1976 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Bale eğitimine 7 yaşında başlamış olan sunucu ve dizi oyuncusu Akel, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Bale Bölümünde, orta, lise ve üniversite öğrenimini bitirmiştir. Yola ablası olan Deniz Akel’in yönetmenliğini yaptığı Bir klipte dansçı olarak başlayan Akel, üzülerek belinde oluşan bir sıkıntıdan ötürü baleyi bırakmak durumunda kalmıştır. İlk olarak oyunculuk yaptığı zaman ise 1996’da Hiç Bana Sordun mu dizisi ile başlamıştır.

2000’li yılların başında çok gündemde olan birçok evlilik programının sunucu koltuğunda oturmuştur. Sonrasında ünlü Loreal Paris markası ile işbirliği yapan Akel, reklam modelliğini yapmıştır. Ülkemizde oldukça bilinen Organize İşler filminde Nilüfer rolünü canlandırmıştır. 2010 senesinde Star Tv’de yayınlanmış olan orta yaşlı yalnız bir anne olarak Küçük Sırlar dizisinde Biricik Rolünü canlandırmıştır. 2015 yılında ise Bu Tarz Benim yarışmasının sunuculuğunu yaparken yarışma bittiği için ayrılmak durumunda kalmıştır.

Ebru Akel Kaç Yaşında Nereli Evli mi?

2012 yılında Özer Sancak ile dünya evine giren Akel’in Eren Sancak adında bir evladı dünyaya gelmiştir. Fakat 2020 senesinde ilişkilerindeki problemlerini çözmekte zorlanan çift yollarını ayırma kararı almıştır. Eski eşi Özer Sancak, ünlü bir iş adamı olan Ethem Sancak’ın oğludur. Akel şu anda 45 yaşındadır.