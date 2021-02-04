İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...

Ebru Akel kimdir, kaç yaşındadır? Sunucu Ebru Akel hakkında bilgiler

Show Tv'de yayınlanacak olan Kadın İsterse programı ve Ebru Akel hakkında merak ettiğiniz şeyler var ise, doğru adrestesiniz!

04 Şubat 2021 Perşembe 18:40
Ebru Akel kimdir, kaç yaşındadır? Sunucu Ebru Akel hakkında bilgiler
Takip Et:

Show Tv’de yayınlanması planlanan yeni bir program var, bu programda kadınlara ait sorunlar, başarılı hayat hikayeleri ile ortaya muhteşem şeyler çıkaran cesur yürekli insanların yaşamları konu olarak değerlendirilecek. Yapımı BBO’ya ait olan programın sunuculuğunu Ebru Akel üstlenecek. Birçok uzman konuk bulunacak olan bu yeni programda yaşamın baştan sona gerçekleri ele alınacak. 

 

Tanıtımında kadın isterse; dünyayı değiştirir, sil baştan başlar, el birliğiyle ön yargıları aşıp başarıya ve mutluluğa ulaşır, en zorlu engelleri aşar, hayalini kurduğu hayatı gerçekleştirir, yeter ki kadın istesin cümlelerini kullanan Ebru Akel çok yakın zamanda ekranlarda programına başlamış olacak. 

 

 

Ebru Akel’le Kadın İsterse Ne Zaman Başlayacak?

Yayın zamanı hakkında henüz net bir bilgi yoktur. Bir bilgilendirme yapıldığında güncel haberimizi bu sayfadan görüntüleyebilirsiniz.

 

Ebru Akel Kimdir?

Ebru Akel 1976 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Bale eğitimine 7 yaşında başlamış olan sunucu ve dizi oyuncusu Akel, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Bale Bölümünde, orta, lise ve üniversite öğrenimini bitirmiştir. Yola ablası olan Deniz Akel’in yönetmenliğini yaptığı Bir klipte dansçı olarak başlayan Akel, üzülerek belinde oluşan bir sıkıntıdan ötürü baleyi bırakmak durumunda kalmıştır. İlk olarak oyunculuk yaptığı zaman ise 1996’da Hiç Bana Sordun mu dizisi ile başlamıştır. 

 

 2000’li yılların başında çok gündemde olan birçok evlilik programının sunucu koltuğunda oturmuştur. Sonrasında ünlü Loreal Paris markası ile işbirliği yapan Akel, reklam modelliğini yapmıştır. Ülkemizde oldukça bilinen Organize İşler filminde Nilüfer rolünü canlandırmıştır. 2010 senesinde Star Tv’de yayınlanmış olan orta yaşlı yalnız bir anne olarak Küçük Sırlar dizisinde Biricik Rolünü canlandırmıştır. 2015 yılında ise Bu Tarz Benim yarışmasının sunuculuğunu yaparken yarışma bittiği için ayrılmak durumunda kalmıştır. 

 

Ebru Akel Kaç Yaşında Nereli Evli mi?

 

2012 yılında Özer Sancak ile dünya evine giren Akel’in Eren Sancak adında bir evladı dünyaya gelmiştir. Fakat 2020 senesinde ilişkilerindeki problemlerini çözmekte zorlanan çift yollarını ayırma kararı almıştır. Eski eşi Özer Sancak, ünlü bir iş adamı olan Ethem Sancak’ın oğludur. Akel şu anda 45 yaşındadır. 



Son Güncelleme: 04.02.2021 18:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EbruakelShowTVKadınisterse
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Agorafobi filmi ile alakalı merak edilenler
Agorafobi filmi ile alakalı merak edilenler
İbo show'a katılan Ahmet Selçuk İlkan Kimdir?
İbo show'a katılan Ahmet Selçuk İlkan Kimdir?
Emre Bol ile Reha Kapsal canlı yayında tartıştı!
Emre Bol ile Reha Kapsal canlı yayında tartıştı!
Masumlar Apartmanı dizisinde Sezen Aksu'nun
Masumlar Apartmanı dizisinde Sezen Aksu'nun "Affet" şarkısı seyircilere duygusal anlar yaşattı!
Murat Parasayar, Akıncı dizisine dahil oldu
Murat Parasayar, Akıncı dizisine dahil oldu
Alev Alev 13. bölüm fragmanı!
Alev Alev 13. bölüm fragmanı!

Popüler Haberler

5 Şubat 2021 Cuma bugün hangi maçlar var? Süper Lig, TFF 1. Lig, Avrupa ligleri, 5 Şubat 2021 tarihinde kimin maçı var?
Badem göz estetiği fiyatları ne kadardır? Badem göz estetiği işlemleri kaça ayrılmaktadır?
Star TV Akrep dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi oyuncuları kimler? TRT Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncu kadrosu
Ücretsiz İzinde Çalışanların Sağlık Sigortası devam eder mi? 2021
Vuhan'da koronavirüsü araştıran heyet hangi bilgilere ulaştı?
TRT Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ne zaman başlayacak?
Kömür yardımı başvurusu nasıl yapılmaktadır? Kömür yardımı sorgulama işlemleri
Güncel TOKİ İhale ve kura sosyal konut ilanları
Kaç çeşit çiftlik hayvanı vardır? Çiftlik hayvanları nelerdir?
Batıniler'in liderleri Yüce İmam kimdir?
Arka Sokaklar dizisine yeni katılan oyuncular kimler? 14. sezonda diziye 3 oyuncu katıldı
Cumhurbaşkanlığından corona virüsü tedbirleri için yeni mesaj
İkimizin yerine dizisi ne zaman bitiyor? Final tarihi ne zaman?
113 TL taksitle 5 bin TL ihtiyaç kredisi
Trt1 Halka yeni sezon ne zaman başlayacak?
Doya Doya Moda 5 Şubat 2021 Bahar Candan mı elendi, haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda'da bu hafta hangi yarışmacı gitti?
Bridgerton 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
Boğaziçi Üniversitesi'nde geliştirilen ASC zerrecik aşısı nedir? ASC zerrecik teknolojisi ve aşı hakkında bilgiler
Trendyol'da mağaza nasıl açılır? Trendyol mağaza komisyon oranları
2021 Ocak ayı İşkur İşsizlik ayın kaçında, ne zaman yatacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.