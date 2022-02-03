Earth at Night in Color dizisinin konusu nedir?

Apple Tv’de Eart at Night in Color belgeseli Aralık 2020’de yayınlanmaya başladı. Belgesel 12 bölümden oluşmaktadır. Belgeselin ilk 6 bölümü Aralık 2020’de yayınlandı. Kalan 6 bölüm ise yakın tarihte izlenime sunuldu. Belgeselin yapımcılığını Offspring Films üstlendi. Belgeselin yönetici yapımcılığını da Alex Williamson ve Isla Robertson üstlenmektedir.

Belgeselin anlatıcılığını Tom Hiddleston yapmaktadır. Dünyanın çeşitli bölgelerinden vahşi yaşam kesitleri sunulmaktadır.

Vahşi hayatın gece yaşamları renkli bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Kullanan teknoloji çok yüksek olduğu için görüntü kalitesi çok iyidir.