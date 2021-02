Düşkün Melekler (Fallen angels) film konusu nedir? Fallen Angels konusu ve oyuncuları

Herkesin bayılarak izleyeceği türden bir film.

İki asıl hikâyeden meydana gelen filmin, işini çok iyi bilen bir katil ve casus ile birlikte bir ahenkli çalışmalarının yanı sıra, karşılıklı olan hisleri, tercihte bulundukları işler ve tercih etmek istedikleri yaşantıları bizimle paylaşırken, öteki hikâyede ise aşk ıstırabı sonrasında, geçmiş tarihli bir ananas konservesi yemiş olduğu için konuşamayan birinin fikirlerine ve yaşadığı hayata tanıklık ediyoruz.

Bu film Chungking express’in bir sonraki filmi olarak görülüyor.





Fallen angels (düşkün melekler) adlı filmin ayrıntılı incelemesi ve özeti

Sıkça sorulmuş olan sorular yani burası film ile alakalı belleğimize kazınan 'nasıl olur bu nasıl' diyerek bizi şoka uğratacak soruların kaynağıdır. Filmi henüz seyretmemiş olanların burayı okuması afete sürükleyebilir.''Yine beraber çalışıyor muyuz?''Filmin başlayışı bu sözlerle... İki iş ortağı. Birisi can alıyor, diğeri ise casus. Casus, hangi kişiyi ne vakitte öldürmesi gerektiğini katile bildirirken, katil, casusun kendisine önceden faks ile göndermiş olduğu krokiye bakarak hedefleri öldüren katil '' karar vermeden öldürmek daha iyi oluyor, hangi kişileri, ne zaman öldürmem gerektiğini başkalarının düşünüyor olması, şahsen tembel biriyim, bu kararların başkalarının düşünmesi işime geliyor, bu sebeple de bir iş partnerine ihtiyacım doğuyor'' diyor.İş partneri olan casus ise, lüzumlu bilgileri katille paylaşıyor. İş tamamlandıktan sonra katilin hanesine gidilip gerekli temizlik yapılıyor. Bu kadarla da bitmedi. Katilin bildiği sadece bunlar. Halbuki casus, katile yoğun paranoyaklaşmış bir şekilde aşk besliyor. Hanesinde ki çöp kutusunu karıştırması, neredeki bara gittiğini, hangi marka sigara kullandığını biliyor olması gibi... İkisi de birbirlerini daha görmemiş olsalar bile casus katile, katil de casusa yoğun aşk besliyor.



Bir katil diğer insanlar gibi yaşıyor olabilir mi? Lise arkadaşları var mıdır? Ya da geleceğe dair planları var mıdır? Hayat sigortası yaptırmak isteyebilir mi? Ya da birine âşık olmak? Yapıyor olduğu işi geri iterek, bir restoran açarak, âşık olduğu kadın ile iş arkadaşı olmaktansa hayat arkadaşı olmayı yeğlemek isteyemez mi? Filmde ki bu arada kalmışlıklar varken, katil, operasyon sonrasında yara aldığı bir anda gelecekteki yaşamına böyle devam etmek istemediğini anlıyor. Sevdiği biri olduğundan dolayı bu yaşamdan sadece kendisi için sorumlu olmadığını anlar. Aklında bir başka kadın vardır. Bu nedenle de hisleri, hayatı, atan kalbi daha değerli olmaya başlamıştır. Özet olarak yaşadığı yaşam daha anlamlı bir hale gelmeye başlamıştır. Ya iş partnerliğinden terk edip hayat partneri yapabilir miydi sevdiği kadını?



Hep bu silsilenin içerisindeyken, yağmurlu günün birinde sarışın tenli bir kadın ile tanışır. Bu kadın hep pozitif, güler yüzlü, her şeyi oyun üzerine çekebilen basit bir kadındır. Katil karakterimiz ise, karambol hayatında gösterişsiz ve süssüz bir yaşama hasret, sevdiği kadının artık olmayışı geçici de olsa, bu tanıştığı kadınla örtbas etmeye çalışır.



Casus, onun yattığı yerde onu aklına getirerek gözyaşı dökerken, katil, yeni tanıştığı sarışın kadınla onu düşünerek sabaha uyanır. Casus’a bir şarkı armağan eder’’ Forget him’’



Hikâyede ki bu iki kadının yollarının birbirleriyle kesişmesi, rast gelmiş bir şekilde yan yana yürüyerek buruna tanıdık gelmiş olan parfüm kokusudur. Birbirlerini şu ana kadar daha hiç görmemiş olan casus ve katil bu kadın vasıtası ile birbirleriyle görüşme kararı alırlar.



Bu gerçekleşen buluşmada filmin başında söylenen söz’’ Hala iş partneri miyiz?’’ Katilin söylemek istedikleri ‘’ Seninle hala iş partneri iken aynı zamanda hayat partneri olamayız. Ben seninle hayat arkadaşı olmayı seçiyorum. Mesleğimi değil.’’ idi ama ağzından sadece ‘’seninle iş ortağı olamam’' çıkar. Casus, katilden sadece son bir iş yapmayı teklif eder ve gazetelere ölüm ilanı verdirir. Kendisini seçmediğini düşünmüş olan casus, aynı zamanda katil ‘başkaları tarafından verilen kararlardan sıkılmışken’ onu ölüme yollar.Katil ölmeden önce sarışın kadını terk eder. Ama sarışın kadın kendisini yad etmesini ister. En nefret ettiği şey unutulmaktır. Çünkü bundan öncesinden de bir katil ile sevgili olmuş ve unutulmaya terk edilmiştir. Katil bu unutulmamak konusunda ‘’unutulmamak bu kadar önemli olmamalı. Çünkü ben onun hayatında bir vasat biriyim.’’ diye aklına getirir.Otelin yardımcısı olan He Qui babasıyla bir yaşam sürdürür ve hapis numarası 223’dür. Sürekli rastlaştığı bir müşterisine dondurma ısmarladığı yetmezmiş gibi müşterisinin ailesinde dondurma servisi gönderiyor. Müşterinin isteği ise yeterince açık ve belli ‘’Fazla dondurma yiyerek canıma kıymak istemem.’’ Aklınıza gelen o soru yemediğinde ne yapıyor? Geçmişte yapmış olduğu polisliğin verdiği kuvvetle yedirmeye çalışıyor.Dondurma arabasının ise nezih bir hikayesi bulunmaktadır. Çocukluk döneminde evlerinin önünden dondurmacı her geçtiğinde nasıl mutlu olduğunu anlatıyor. Babasına niçin dondurma arabası sürücüsü olmadığında sorduğunda, annesinin dondurma arabasına çarparak talihsiz bir kaza sonucu öldüğünü, bundan dolayı da dondurma yemekten hoşlanmadığını söyler. Buna karşılık hala dondurma yemeye bayılıyor. Burada ise anlatılmak istenen çok sevdiğimiz şeylerin bizim katillerimiz olduğunu bildirmekte Wong kar-wai, bu kez de...Bu kısımda Charlie ile karşılaşıyoruz. Charlie büfenin birinde, telefonda eski sevgilisi ile muhabbet eden, sevgilisinin sözde ona dönmesi için kur yaptığını zanneden deli dolu bir kız... He Qiwu karakterimiz ise ona bir şey göstermek için çabalayarak yanından ayrılmıyor. Charlie’nin konuşmasını gördükçe, konuşmanın istediği yönün zıttına gittiğini de görüyoruz. Charlie’nin eski erkek arkadaşı kendisini ‘’sarışın’’ ile hayatını birleştireceği düğün davetine çağırır. Yıkılmışlığını karşı tarafa yansıtmayan charlie, telefon kapandığında He Qiwu’nun omuzunda ağlarken bulur kendisini. Gerçekten bir omuza ihtiyaç duymuştur. Zaten He Qiwu omzunda ağlanılmasına da yatılmasına da alışmıştır. He Qiwu, doğru bir vakitte, doğru bir mekandadır. Lakin yanlış birisidir.Charlie’nin bir omuza ihtiyaç duyduğu, katilin bir sarışına ihtiyaç duyduğu gibi He Qiwu’da anlayışa ihtiyaç duyuyor. Charlie, o konuşmamasına rağmen onu anlayabilen tek insandır. Ve 30 Mayısıs 1995 tarihinde (buraya dikkat yani tarihi geçmiş olan kutu konserve faciasından tam bir yıl sonra) He Qiwu, Charlie’ye yağmur ile birlikte ona ilk kez sevdiğini biz seyircilere, söyler. Normalde ilk aşkı değildir, ama herkes yaşadığı ilk aşktan daha farklı duygular hissedebilir. Ve buna ilk aşkımız diyebiliriz. Herkes ihtiyaç duyduğu kişiyi eninde sonunda bulmuştur. Ama tüm sınırları zorlayan aşkın buna yanıtı nedir?He Qiwu kendisini daha iyi tipli daha karizmatik göründüğünü düşünür.’’ Aşk bir adamı baştan aşağı değiştirir. Ben ise şimdi daha karizmatik ve çekiciyim’’ der. Aşık olduğumuz kişinin sevgisi aracalığıyla mı yoksa o kişi mi güzelleştirir bizi? Birisinin bizi sevmesi mi ya da hoşlandığını düşünmek mi bizi daha cazibeli hissettirir? Başka esnafların dükkanlarına artık girmeyi keser, işinde gücünde bir insan olmak ister. Bu arada son kez girdiği dükkanı daha önce Chungking express filmindeki meşhur büfe olduğunu görüyoruz. Yani Chungking express’te bir yıl sonra PC 663’ün satın almış olduğu o büfeyi görüyoruz. Gelelim asıl konuya, durumlar He Qiwu’nun iyimserliği gibi pozitif yürümez. Charlie, geçmişteki erkek arkadaşını unutamaz. He Qiwu bu durumda’’aşk yürek sızlatır diyorlar ama benim zülüflerim sararıyor’’ diye söylenir.He Qiwu’nun aşkı üzerinden tam 3 ay geçmişken, bunun üzerine Chungking express’te Faye’nin yapmış olduğu ketçap ve mayonez eşliğindeki dans hareketlerini görmüşken, Charlie’yi hırsızlık yaptığı dükkanda görür. Telefonla geldiğini sevgilisine haber verir fakat He Qiwu’yu tanıyamaz. Çıkaramaz. He Qiwu mevsimin ilk rüzgarını iliklerine kadar hissetmiştir. He Qiwu o gece ilk kez bu kadar üşüdüğünü ve kış mevsiminin bu kadar erken geleceğini düşünmediğini söyler.Casusun yemek yediğini gözlemliyoruz. Bir elinde ekmeği yeyip, bir elinde sigara içmekte. Bitkin, yorgun ve ölüden farkı yoktur. Bundan mütevellit kimsenin çöp kutusunu karıştırmadığını ve sıklıkla tek başına çalıştığını gösterir hepimize, ve yoğunlukla iyi beslenmesine rağmen grip bir halde hisseder. O bunları bize aktarırken arka kısımda dövüşen kalabalıkta He Qiwu’ya rastlıyoruz. Ağzı yüzü kanla dolmuş görünse de casusu aralarında seçebilmiştir. Bundan önce de babasının çalışmış olduğu otelde denk gelmişlerdi birbirlerine.’’ Onunla bundan öncesinde de denk gelmiştim, ikimiz arasında bir şey yaşanmayacağını az çok kestiriyordum. Aramızda bir uyum yoktu, lakin o akşam yine de çok cazipti.’’ diyerek sigarasını ateşler. He Qiwu’dan kendisini bırakma isteğinde bulunan casus ise, He Qiwu motorsikletinin arkasına oturarak ona sarılır ve bir düşünceye kapılır.’’ Birazdan yollarımız ayrılmış olacak ama ona sarıldığımda ki bu sıcaklık çok hoşuma gidiyor’’Her ikisi de bir türlü ısınamamış ve çok üşüyordur. Bu durumun bize ne sevmiş, ne de sevilmiş olduklarını gösterir. Lakin o akşam ki hissedilen kimya çekim her zaman ki hissedilen dürtülerden başka bir şey değildir. Kişilerin hislerini tükettiklerinde geri kalan sadece içgüdüsel tavırlararın sonucu ortaya çıkan ihtiyaç olduğu aşikar. Bu kabullenme duygusunu tüketmişlik ve tükenmişlik olarak tanımlayabiliriz.Birinci seride gördüğümüz PC 223 kararında sabit ve dışarısı ile iletişimi güçlü, yeterince konuşmaya açık ve her istediğine aşk besleyebilen bir karakterimizdi. Şimdi bu hikayede içine kapanık, sesi çıkmayan konuşmaktan kaçınan özellikleriyle değişen bir insan olarak gözlemliyoruz. Gerçekten de sevgi beslediğimiz insanlar acaba bizim katilimiz midir? Şahsımızı bunu bile bile katillerimizin eline teslim mi ediyoruz?Hatırlanmamak en büyük korkumuzdan olan biri midir acaba? Sarışın kadın neden katilden kendisini hatırlamasını istedi? He Qiwu babasını zor kullanarak video kaydına alması, He Qiwu’yu Charlie’nin hatırlamaması üzerine, ilk defa He Qiwu’nun hatırlanmayışına üzülmesi?