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Durgun Su filminin konusu nedir? Durgun Su filminin oyuncuları kimler?

Vizyona girdikten sonra oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Durgun Su filmi birçok kişinin merak konusu oldu. Sıkça araştırılan 'Durgun Su filminin konusu ne, oyuncuları kimler?' sorularının yanıtına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

17 Aralık 2021 Cuma 11:16
Durgun Su filminin konusu nedir? Durgun Su filminin oyuncuları kimler?
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10 Eylül 2021 tarihinde vizyona giren Amerikan yapımı, drama ve gerilim türündeki Durgun Su filmi izleyici ile buluştu. Yönetmenliğini Tom McCarthy’in üstlendiği filmin yapımcılığını ise TME Films yaptı. Filimin orijinal adı ise Stillwater’dır.

Durgun Su filminin konusu ne?

Kızının hapse girmesiyle büyük çöküntüye giren Bill, kızının yanında olabilmek için Oklahoma’dan Marsilya’ya gider. İşlemediğini iddia ettiği bir cinayet vakasından ötürü hapiste olan kızını içine düştüğü durumdan kurtarmak isteyen Bil, kendisini çok zor mücadelenin içinde bulur. Fakat onun işi hiç de kolay olmayacak. Bill, kültürel farklılıklar, anlayamadığı bir dilin önüne çıkardığı engeller ve karmaşık bir hukuk sistemini karşısında bulsa da, kızını kurtarmak için herşeyi yapmayı göze almış. Kızını temize çıkarmaya çalışırken Marsilya’da tanıştığı bir kadın ve kızından da yardım alan Bill, bu süreçte kendini keşfetme yolculuğuna çıkar.

Durgun Su filminin oyuncuları kimler?

-Matt Damon – Bill

-Camile Cottin – Virgini

-Abigail Breslin – Allison

-Lilou Siauvad – Mayısa

-Deana Dunagan – Sharon

-Idir Azougli – Akim

-Ane LeNy – Leparq


Son Güncelleme: 17.12.2021 11:16
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