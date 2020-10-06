Dünyanın sonunu konu edinen IMDB puanı en yüksek bilim kurgu filmleri

Özellikle pandemi sürecinde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok kişi evlere hapsoldu. Hayat yavaş yavaş normale dönse de okulların uzaktan eğitim olması gençlerin evde geçirdiği vakti arttırdı. Bu nedenle birçok kişi dizi ve film izlemeye başladı.

Özellikle dünyanın sonunu geldiği aksiyon filmleri son günlerde en çok izlenen film türlerinden oldu. Sinema tutkunları kendi listelerini çıkararak en iyi gerilim ve macera filmlerini araştırıyor.

IMDB puanı en iyi olan dünyanın sonu filmleri hangileridir?

2012 (2009) – IMDB: 5,8

Yarından Sonra (2014) – IMDB: 6,4

Labirent: Ölümcül Kaçış (2014) – IMDB:6,8

Pasifik Savaşı (2013) – IMDB: 6,9

Oblivion (2013) – IMDB: 7,0

Dünyanın Sonu (2013) – IMDB: 7,0

Dünya Savaşı Z (2013) – IMDB: 7,0

Öldüren SİS (2007) – IMDB: 7,1

Melankoli (2011) – IMDB: 7,2

The Fifth Element (1997) – IMDB: 7,7

Yarının Sınırında (2014) – IMDB: 7,9

Son Umut (2006) – IMDB: 7,9

12 Maymun (1995) – IMDB: 8,0

Wall – e (2008) – IMDB: 8,4

Yıldızlararası (2014) – IMDB: 8,6

2012 filmi konusu

2012 yılında dünyanın sonunun geleceğini öne sürülmüştü. Film bu konuyu işlerken, filmde sebebi bilinmeyen nedenlerden çıkan depremler, yangınlar ve tsunamilerle dünya büyük bir kaosa sürüklenmektedir. Bir grup insan ise bu karmaşadan kurtulmanın yolunu aramaktadır.

Yarından sonra filmi konusu

Filmde buzul çağının yaklaşmakta olduğu ve bunun dünyanın sonunu getireceği anlatılmaktadır. Filmde Jack karakteri yaklaşan tehlikeyi fark edip insanları uyarmak için uğraşırken bir yandan da New York’taki oğlunu kurtarmanın peşindedir.

Labirent: Ölümcül Kaçış filmi konusu

Kitap uyarlaması olan filmde insan ırkının devam etmesi için bir grup gencin DNA’sı uygun bulunur ve bu gençler yönetilenler diye adlandırılan bilim insanları tarafından Labirente hapsedilir. Gençlerin bu labirentten kaçma ve özgürlük mücadelesi verme serüveni anlatılmaktadır. Aynı zamanda filmin ikinci serisi de bulunmaktadır.

Pasifik savaşı filmi konusu

Filmde pasifik denizinin dibinde yer alan canavarların insanlığın sonunu getirecekleri ve insanların bu canavarlara karşı koyma mücadelesi anlatılmaktadır.

Oblivion film konusu

Filmde dünya yok olduktan sonra insanların başka bir gezegende yaşama mücadeleleri anlatılırken, gidilen yeni gezegende uzaylılara karşı koyarak hayatta kalma serüvenleri anlatılmaktadır.

Dünyanın sonu filmi konusu

Vizyona girdiği dönem izlenme rekorları kıran film iki arkadaşın yolculuğa çıkması ve bu yolculuk sırasında yaşadıkları olayları anlatmaktadır. Filmdeki ikili Derek ve Cliff olayların perde arkasını araştırmaktadır.

Dünya Savaşı Z filmi konusu

Öldüren Sis filmi konusu

Türünün en başarılı filmlerinden biri olan Dünya Savaşı Z filminde bir virüs nedeniyle insanlar zombiye dönüşmektedir. Bu virüse karşı bilim insanları çare ararken, insanların bu süreçte güvenli bölgelere kaçmaya çalışması anlatılmaktadır.

Dünyayı etkisi altına alan büyük fırtına ve sise kapılan insanlar hayatlarını kaybetmektedir. Bu sisten sığınaklara kaçarak kurtulmaya çalışan insanların hayatta kalma mücadelesi filmde en açık şekilde gösterilmektedir.

Melankoli filminin konusu

Filmde Melankoli adında bir gezegen dünyaya yaklaşmaktadır. Bu çarpışmanın sonunda dünya yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olup güneşin ardından gelen gezegenin yeni evli bir çiftin hayatına etkileri aktarılmaktadır.

The Fift Element filmi konusu

Bilim kurgu filmlerinin ilklerinden olan filmde Leelo isimli karakterin 2200’li yıllarda dünyayı ele geçirecek olan kötülere karşı 5 elementi kullanarak dünyayı kurtarmaya çalışması işlenmektedir.

Yarının Sınırında filmi konusu

Mimics isimli vahşi uzaylılar dünyayı ele geçirmeye çalışırken, bu canavarlara karşı bir grup asker direnmektedir. Filmde bu üst seviye askerlerin yaşadıkları ve zorlu mücadeleleri anlatılmaktadır.

Son Umut filmi konusu

Filmde dünyadaki genç nüfusun azalması sonucu insanlığın neslinin tükenmesi anlatılırken, yaşanan felaketler yaşamayı giderek zorlaştırmaktadır. Filmde bu karışıklığın çözülmesi için Theo isimli bir bürokrattan yardım istenir ve Theo’nun yaşadıkları filmde işlenmektedir.

12 Maymun filmi konusu

Unutulmaz bilim kurgu filmlerinden biri olan 12 Maymun’da 5 milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açan virüse karşı hayatta kalmaya çalışan insanların hikayeleri anlatılmaktadır. Filmde zaman makinesi sayesinde geriye dönerek olayların başına gidip virüsün başlaması engellenmeye çalışılmaktadır.

Wall- E filmi konusu

Filmde gelecek bir zamanda yaşanacak bir olay sonrası insanların başka bir gezegende yaşadığı görülmektedir. Dünyayı terk eden insanların geride bıraktığı çöp yığını içerisinde Wall-E isimli bir robot bu çöp yığınını temizlemektedir. Filmde söz konusu robotun hayatta kalma mücadelesi ve yalnızlığıyla baş başa kaldığı anlar oldukça dikkat çekiyor.

Yıldızlararası filmi konusu

Ünlü yönetmen Christopher Nolan’ın baş yapıtlarından biri olan filmde dünyanın sonu gelmiş ve insanlık için yaşanabilir bir gezegenin arayışlarında olan bir grup insanın yaşadıkları anlatılmaktadır.