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Dünya Hali dizisi oyuncuları ve konusu

Ünlü yönetmen Osman Nail Doğan, Tutanamayanlar dizisinin ardından bir başka dizi projesiyle ekranlara gelmek için hazırlanıyor. Tutanamayanlar TRT 1 ekranlarında yayınlanmıştı. Doğan, yine TRT 1 ekranları için dizi hazırlıyor. Dizinin adı Dünya Hali olacağı netleşti. Dizinin hem yönetmeni hem de senaristi olacak. İşte tüm detaylar haberimizde!

30 Nisan 2021 Cuma 13:24
Dünya Hali dizisi oyuncuları ve konusu
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TRT 1 ekranlara yeni bir diziyle gelmeye hazırlanıyor. Dizinin adı Dünya Hali olacağı kesinleşti. Ünlü yönetmen ve senarist Osman Nail Doğan dizinin hem yönetmeni hem de senaristi olacak.

Yeni dizi projesi için heyecanlı olan Doğan, daha önce de TRT 1 ekranlarına Tutunamayanlar dizi projesiyle birlikte gelmişti. Pandemi dönemine denk gelen dizi, bitmek zorunda kaldı. Bu projesi için tekrar kolları sıvadı. Yönetmenin hayranları tarafından beklenen yeni projeleri, dizi haberinin ardından sosyal medyada epey ilgi gördü.

Neden Film'in yapımcılığını üstleneceği dizinin senaryosunda Murat Kaman ve İdris Meydi de yer alacak.

2021 yaz aylarına bomba gibi gelecek dizi, komedi türünde olacak. Oyuncular arasında Caner Şahin'de rol alacağı netleşti. 

Caner Şahin, 1996 Eskişehir'de dünyaya gözlerini açtı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölüm mezunudur. Birçok dizi, film ve reklam projelerinde yer alan oyuncu, Dünya Hali dizisinde de oynayacaktır. İlk defa bir komedi dizisinin başrol oyuncusu olacağı kesinleşmiştir. Boyu 1.84 ve kilosu 75'tir. Oyunculuğunu herkese kanıtlayan başarılı bir genç yetenektir.

Osman Nail Doğan, Yozgat'ta dünyaya gözlerini açtı. İstanbul'a yerleşti. Sadık Battal ile çalıştı ve yanında stajyerlik yaptı. Belgesel türünde yardımcısı oldu. İlk filmi Güvercin Hırsızlarıdır. Birçok ödülün sahibi oldu. Dengi Dengine ve Tutanamayanlar dizilerinin senaristi ve yönetmenidir. Sinema filmleri vardır. Şu anda da Dünya Hali dizisi için ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 




Son Güncelleme: 30.04.2021 13:24
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Anahtar Kelimeler:
Osman Nail DoğanSinemaDiziTRT1
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