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Dünya genelinde en fazla izlenen Hint dizileri! En fazla İMDB puanına sahip olan Hint dizileri!

Ülkemizde özellikle son yıllarda Hint dizilerine olan ilgi artmıştır. Bu ilgiden dolayı Hint dizileri televizyonda yayınlanmaktadır. Çoğu kişi en iyi Hint dizilerinin hangileri olduğunu merak etmeye başladı.

05 Mart 2021 Cuma 01:25
Dünya genelinde en fazla izlenen Hint dizileri! En fazla İMDB puanına sahip olan Hint dizileri!
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Hint dizileri farklı temaları, aşkları ve pek çok dramasıyla pek çok kişinin ilgisini çekmiştir. Hint dizileri ülkemizde büyük ilgi gördüğü için ülkemizde de sıklıkla yayınlanmaktadır. Yüksek IMDB puanlarıyla öne çıkan Hint dizileri merak edilmektedir.

Mutlaka izlenmesi gereken en iyi 15 Hint dizisi nelerdir?

Mutlaka izlenmesi gereken en iyi 15 hint Dizisi şu şekildedir;

  • Sacred Games (2018 – ) IMDB: 8,8
  • Kota Factory (2019 – ) IMDB: 9,3
  • Satyamev Jayate (2012 – ) IMDB: 8,9
  • Lust Stories (2018) IMDB: 6,5
  • Breate (2018 – ) IMDB: 8,5
  • Mirzapur (2018) IMDB: 8,5
  • Delhi Crime (2018 – ) IMDB: 8,5
  • Permanent Roommates (2014 – ) IMDB: 8,6
  • Humorously Yours (2016 – ) IMDB: 8,7
  • Smoke (2018 – 2019) IMDB: 8,8
  • Coldd Lassi Aur Chicken Masala (2019 – ) IMDB: 8,9
  • Humsafar (2011 – 2012) IMDB: 9,0
  • TVF Pitchers (2015) IMDB: 9,2
  • Collage Romance (2018 – ) IMDB: 9,3
  • Yeh Meri Family (2018 – ) IMDB: 9,3

Sacred Games dizisinin konusu nedir?

Sacred Games dizisi, en popüler Hint dizilerinden biridir. Dizi, şehirdeki ekonomik koşulların arkasında yatan organize suç ağını, yolsuzluğu, siyasi durumu ve ihbarları araştırıyor. Vikram Chabdra Hint romanından uyarlanarak dizi haline getirildi.

Kota Factory dizisinin konusu nedir?

Kota Factory dizisi, mutlaka görülmesi gereken Hint dizilerinden biridir. Dizi, Vaibhav isimli 17 yaşındaki genç bir adamın hayatını ve etrafındaki olayları anlatıyor. Bu dizi Hindistan'daki ilk siyah beyaz dizidir.

Satyamev Jayate dizisinin konusu nedir?

Satyamev Jayate dizisi, mutlaka görülmesi gereken Hint dizilerinden biridir. Dizide müfettiş olarak görev yapan Shivansh adlı karakter, şehirde yaşanan polis cinayetlerinin ardından soruşturma başlatarak katili yakalamak için girdiği büyük ve zorlu kavgayı anlatıyor.

Lust Stories dizisinin konusu nedir?

Şehvet Stories dizisi, en popüler Hint dizilerinden biridir. Dizi birbirinden güzel ve farklı konulara sahip 4 kısa filmi anlatıyor. Bombay Talkies dizisinin devamı olarak hazırlanmıştır.

Breathe dizisinin konusu nedir?

Breathe dizisi mutlaka görülmesi gereken Hint dizilerinden biridir. Dizide, Mumbai'nin en parlak polislerinden biri olan Kabir Sawant, şehrin suç şebekesi tarafından işlenen birbiriyle bağlantılı ölümleri araştırır ve ortaya çıkarmaya çalışır.

Mirzapur dizisinin konusu nedir?

Mirzapur dizisi, en popüler Hint dizilerinden biridir. Dizide konu, halı ihraç ederek para kazanan Mirzapur mafyasının üyesi Akhandananda Tripathi'nin hayatını konu edinmektedir.

Delhi Crime dizisinin konusu nedir?

Delhi Crime dizisi, en popüler Hint dizilerinden biridir. Dizi, 2012 yılında işlenen bir suçun hikayesini ve bu suçun faillerini bulmak için tüm gücüyle savaşan soruşturma subayı Varthika Chaturvedi'nin deneyimlerini anlatıyor.

Permanent Roommates dizisinin konusu nedir?

Permanent Roommates serisi mutlaka görülmesi gereken Hint dizilerinden biridir. Dizi, iki genç arasındaki romantik ve çok komik bir romantizmi konu alıyor. Bu dizi aynı zamanda yüksek IMDB puanıyla da dikkat çekiyor.

Humorously Yours dizisinin konusu nedir?

Humorously Yours, mutlaka görülmesi gereken Hint dizilerinden biridir. Dizinin hikayesi, Hintli komedyen Vipul Goyal'in hayatıdır. Dizide hem kahkaha hem dokunaklı hem de hüzünlü anlar yaşayabilirsiniz.

Smoke dizisinin konusu nedir?

Smoke dizisi, mutlaka görülmesi gereken Hint dizilerinden biridir. Dizi, suç dolu bir bölgede yaşayan üç farklı karakterin hikayesini anlatıyor. Bu üç ismin suç dünyasındaki hayatı ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

Coldd Lassi Aur Chicken Masala dizisinin konusu nedir?

Coldd Lassi Aur Chicken dizisi, mutlaka görülmesi gereken Hint dizilerinden biridir. Dizi, birbirine aşık olan ve bu aşkı klasikliğin ötesinde yaşayan iki şefin romantik hikayesini anlatıyor. Dizi, ilk bölümü ile izleyicileri ekrandan kilitlemeyi başarıyor.

Humsafar dizisinin konusu nedir?

Humsafar dizisi, mutlaka görülmesi gereken Hint dizilerinden biridir. Dizi, tamamen farklı zıt karakterlere sahip iki kişinin duygusal aşkını konu alıyor. 106 bölümlük bu Hint dizisi en çok izlenen dizilerden biridir.

Tvf Pitchers dizisinin konusu nedir?

TVF Pitchers dizisi, mutlaka görülmesi gereken Hint dizilerindendir. Dizide, 4 genç girişimcinin günlük çalışmalarına ek olarak, yeni işler ve İntenet girişiminin bir parçası olarak yaptıkları etkileyici işler ile başa çıkmak için buluşuyorlar.

Collage Romance dizisinin konusu nedir?

Collage Romance dizisi, en popüler Hint dizilerinden biridir. Dizi, 3 kız ve 3 erkekten oluşan 6 kişilik bir grubun romantik aşk hikayelerinin eğlenceli, dramatik ve romantik bir anlatımını konu alıyor.

Yeh Meri Family dizisinin konusu nedir?

Yeh Meri Family dizisi, mutlaka görülmesi gereken Hint dizilerinden biridir. Dizide ailenin komik, dramatik hikayesi müzikal bir tarzda anlatılıyor. Tüm dünyada büyük ses getiren bu dizi türünün en iyilerinden biridir.



Son Güncelleme: 05.03.2021 01:25
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Anahtar Kelimeler:
HintDizi• Sacred Games• Kota Factory• Satyamev Jayate• Lust Stories• Breate• Mirzapur• Delhi Crime• Permanent Roommates• Humorously Yours• Smoke• Coldd Lassi Aur Chicken• Humsafar• TVF Pitchers• Collage Romance• Yeh Meri FamilyImdb
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