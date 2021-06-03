İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

Dünya Avucunuzda sunucusu Burcu Esmersoy kimdir? Burcu Esmersoy kaç yaşında?

Bir dönem yayınlanan ve beğeni toplayan Dünya Avucunuzda programı, Fox TV’de tekrar bölümleriyle ekranlara gelmeye başladı. Programın sunuculuğunu yapan Burcu Esmersoy ise izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Burcu Esmersoy kimdir, kaç yaşındadır? İşte Burcu Esmersoy’un hayatına dair bilgiler...

03 Haziran 2021 Perşembe 18:56
Dünya Avucunuzda sunucusu Burcu Esmersoy kimdir? Burcu Esmersoy kaç yaşında?
Takip Et:

2019 yılında yayınlanan Dünya Avucunuzda programı, Fox TV’de tekrar ekranlara gelmeye başladı. Tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıkan program, yayınlandığı dönem beğeni toplamıştı. Programın sunuculuğu yapan Burcu Esmersoy ise programı izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Burcu Esmersoy’un hayatını merak eden izleyenler, intenet üzerinden bu konu hakkında araştırmalar yapıyor. Burcu Esmersoy kimdir, kaç yaşındadır? Biz de bu haberimizde Burcu Esmersoy’un hayatına dair bilgilere yer verdik. İşte Burcu Esmersoy hakkında bilgiler...

Burcu Esmersoy’un hayatı hakkında bilgiler

Tam adı Kamile Burcu Esmersoy olan güzel sunucu, 2 Ekim 1976 tarihinde hayata gözlerini açtı. İstanbul doğumlu olan Esmersoy, eğitiminin bir bölümünü de İstanbul’da aldı. Beşiktaş Lisesi’ni tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi’nde Turizm İşletmeciliği okuyan Esmersoy, buradan mezun olduktan sonra Amerika’ya gitti. New York Üniversitesi’nde ‘Hospitality, Tourism and Sports Management’ eğitimi alan Esmersoy, bu eğitimin ardından Türkiye’ye geri döndü. Güzelliğiyle de dikkat çeken Esmersoy, 1997 senesinde katıldığı güzellik yarışmasında ‘Miss Intenational’ seçilerek Türkiye’yi Japon’da temsil etti ve ‘Dostluk Güzeli’ oldu. Ardından sunuculuğa başlayan Esmersoy, Kanal D’de çocuk programları sunmaya başladı. Bunun yanı sıra eğitimlerine de devam eden Esmersoy, Dialog Spikerlik ve Sunuculuk Okulu’ndan dereceyle mezun oldu.

2000-2005 seneleri arasında CNN Türk’te çalışan Esmersoy, muhabirlik ve spor spikerliği görevlerini üstlendi. 2006 senesinde ise NTV’ye geçen başarılı sunucu, NTV Spor’da yayınlanan Spor Servisi programında sunuculuk yaptı. Bunun dışında farklı programlarda da görev alan Esmersoy, 2010 senesinde vizyona giren Romantik Komedi filminde küçük bir rol aldı.

Çok iyi derecede İtalyanca ve İngilizce bilen Esmersoy, farklı programlar sunmaya ve farklı dergilere yazı yazmaya devam ediyor.


Son Güncelleme: 03.06.2021 18:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Dünya AvucunuzdaBurcu EsmersoyBurcu Esmersoy Kimdir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özge Dörter kimdir, kaç yaşındadır? Özge Dörter’in yer aldığı yapımlar
Özge Dörter kimdir, kaç yaşındadır? Özge Dörter’in yer aldığı yapımlar
My Dear Guardian dizi oyuncuları ve konusu
My Dear Guardian dizi oyuncuları ve konusu
Reyhan Ulu Ekinci biyografisi ve oyunculuk kariyeri
Reyhan Ulu Ekinci biyografisi ve oyunculuk kariyeri
Netflix Katla dizi konusu ve oyuncuları
Netflix Katla dizi konusu ve oyuncuları
Savaşçı bitecek mi, başka kanala geçecek mi? Savaşçı hangi kanalda başlayacak?
Savaşçı bitecek mi, başka kanala geçecek mi? Savaşçı hangi kanalda başlayacak?
Baht Oyunu dizisi jenerik şarkısına büyük ilgi
Baht Oyunu dizisi jenerik şarkısına büyük ilgi

Popüler Haberler

Hangi kurumlar kira yardımı yapmaktadır? Haziran 2021 Kira yardımı şartları ve miktarı ne kadardır?
Bir Zamanlar Çukurova 99. bölüm izle tek parça! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm kesintisiz izle!
Akrep 24. bölüm izle tek parça! Akrep son bölüm kesintisiz izle!
Camdaki Kız 8. bölüm izle tek parça! Camdaki Kız son bölüm izle!
Bir Zamanlar Kıbrıs canlı izle! TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs 9.bölüm tek parça izle!
Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı 10 Haziran 2021 Perşembe - Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak?
Bir Zamanlar Kıbrıs 10. bölüm fragman izle - Bir Zamanlar Kıbrıs 10 Haziran 2021 Perşembe yeni bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 62. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - ATV
Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız 9. Bölüm fragmanı izle
Sadakatsiz 32. bölüm fragmanı izle - Sadakatsiz 8 Haziran 2021 Çarşamba özeti
Galatasaray yeni sezon forması açıklandı mı, paylaşılan görseller doğru mu? GS yeni sezon forma fiyatları ne kadar olacak?
Türkan Hanım’ın Konağı 186. bölüm izle 2 Haziran Çarşamba son bölüm – TRT 1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle
Aöf yaz okulu kayıt ücreti fiyatları ve ödeme yöntemleri
Ada Masalı dizisi ne zaman başlayacak, hangi gün? Ada Masalı konusu ve oyuncuları
H10N3 kuş gribi nedir, belirtileri neler? H10N3 kuş gribi tedavisi var mı?
PTT borç yapılandırma ve transfer kredisi Haziran 2021
2021 SGK hasta rapor parası alma şartları nelerdir? Kimler rapor parası alma hakkına sahiptir? Haziran 2021
Sgk teminat iadesi nasıl alınır? Teminat iadesi alma yazısı nasıl yazılmalıdır?
Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? 4 Haziran 2021 Cuma Show TV yayın akışı
ATV canlı yayın akışı 4 Haziran 2021 Cuma ATV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
EYT çıkarsa kimler emekli olabilecek? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.