Dünya Avucunuzda sunucusu Burcu Esmersoy kimdir? Burcu Esmersoy kaç yaşında?

2019 yılında yayınlanan Dünya Avucunuzda programı, Fox TV’de tekrar ekranlara gelmeye başladı. Tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıkan program, yayınlandığı dönem beğeni toplamıştı. Programın sunuculuğu yapan Burcu Esmersoy ise programı izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Burcu Esmersoy’un hayatını merak eden izleyenler, intenet üzerinden bu konu hakkında araştırmalar yapıyor. Burcu Esmersoy kimdir, kaç yaşındadır? Biz de bu haberimizde Burcu Esmersoy’un hayatına dair bilgilere yer verdik. İşte Burcu Esmersoy hakkında bilgiler...
Burcu Esmersoy’un hayatı hakkında bilgiler
2000-2005 seneleri arasında CNN Türk’te çalışan Esmersoy, muhabirlik ve spor spikerliği görevlerini üstlendi. 2006 senesinde ise NTV’ye geçen başarılı sunucu, NTV Spor’da yayınlanan Spor Servisi programında sunuculuk yaptı. Bunun dışında farklı programlarda da görev alan Esmersoy, 2010 senesinde vizyona giren Romantik Komedi filminde küçük bir rol aldı.
Çok iyi derecede İtalyanca ve İngilizce bilen Esmersoy, farklı programlar sunmaya ve farklı dergilere yazı yazmaya devam ediyor.