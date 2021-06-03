Dünya Avucunuzda sunucusu Burcu Esmersoy kimdir? Burcu Esmersoy kaç yaşında?

2019 yılında yayınlanan Dünya Avucunuzda programı, Fox TV’de tekrar ekranlara gelmeye başladı. Tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıkan program, yayınlandığı dönem beğeni toplamıştı. Programın sunuculuğu yapan Burcu Esmersoy ise programı izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Burcu Esmersoy’un hayatını merak eden izleyenler, intenet üzerinden bu konu hakkında araştırmalar yapıyor. Burcu Esmersoy kimdir, kaç yaşındadır? Biz de bu haberimizde Burcu Esmersoy’un hayatına dair bilgilere yer verdik. İşte Burcu Esmersoy hakkında bilgiler...

Burcu Esmersoy’un hayatı hakkında bilgiler

Tam adı Kamile Burcu Esmersoy olan güzel sunucu, 2 Ekim 1976 tarihinde hayata gözlerini açtı. İstanbul doğumlu olan Esmersoy, eğitiminin bir bölümünü de İstanbul’da aldı. Beşiktaş Lisesi’ni tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi’nde Turizm İşletmeciliği okuyan Esmersoy, buradan mezun olduktan sonra Amerika’ya gitti. New York Üniversitesi’nde ‘Hospitality, Tourism and Sports Management’ eğitimi alan Esmersoy, bu eğitimin ardından Türkiye’ye geri döndü. Güzelliğiyle de dikkat çeken Esmersoy, 1997 senesinde katıldığı güzellik yarışmasında ‘Miss Intenational’ seçilerek Türkiye’yi Japon’da temsil etti ve ‘Dostluk Güzeli’ oldu. Ardından sunuculuğa başlayan Esmersoy, Kanal D’de çocuk programları sunmaya başladı. Bunun yanı sıra eğitimlerine de devam eden Esmersoy, Dialog Spikerlik ve Sunuculuk Okulu’ndan dereceyle mezun oldu.

2000-2005 seneleri arasında CNN Türk’te çalışan Esmersoy, muhabirlik ve spor spikerliği görevlerini üstlendi. 2006 senesinde ise NTV’ye geçen başarılı sunucu, NTV Spor’da yayınlanan Spor Servisi programında sunuculuk yaptı. Bunun dışında farklı programlarda da görev alan Esmersoy, 2010 senesinde vizyona giren Romantik Komedi filminde küçük bir rol aldı.

Çok iyi derecede İtalyanca ve İngilizce bilen Esmersoy, farklı programlar sunmaya ve farklı dergilere yazı yazmaya devam ediyor.