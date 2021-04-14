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Dündar Bey nasıl öldü? Tarihte Dündar Bey nasıl öldü? Dündar Bey'i kim öldürdü?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, tarihteki karakterleri seyirciye anlatıyor. Dizide önemli karakterlerden biride Dündar Bey oldu. Dizinin takipçileri Dündar Bey'in nasıl öldüğünü araştırırken Dündar Bey tarihte nasıl öldü, Dündar Bey'i kim öldürdü gibi soruların yanıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

14 Nisan 2021 Çarşamba 23:16
Dündar Bey nasıl öldü? Tarihte Dündar Bey nasıl öldü? Dündar Bey'i kim öldürdü?
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ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman da yayınlanan son bölümde Dündar Beyin ihanet ederken yakalanmasından sonra Dündar Beyin ölümü seyirciler tarafından merak konusu oldu.

Dündar Bey nasıl öldü?

Dündar Bey'in ölümünü birçok tarihçi farklı şekillerde anlatılmıştır. Neşri'de rivayet edilenlere göre; Bilecik tekfurunun eğlencesinde Osman Gaziye tekfur elini öptürmek istemiş tekfurun elini öpmek zorunda kalan Osman Gazi, bundan dolayı gururu sarsılmıştır. Bu olaydan sonra Osman Gazi, beyliğinin başına geçince tekfurdan intikam almak için sefere çıkmış. Dündar Bey de bu sefere karşı çıkmış "Germiyanoğulları ve bölgedeki kafirlerin zaten düşman ve bu tekfuru da bize düşman edeceksin, yaşayacak yerimiz kalmayacak" demesinden sonra Osman Gazi, Dündar Beye yayının tahtasıyla vurup öldürmüş.



Son Güncelleme: 14.04.2021 23:16
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Kuruluş OsmanDündar BeyDündar Bey Nasıl öldü
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