Dündar Bey nasıl öldü? Tarihte Dündar Bey nasıl öldü? Dündar Bey'i kim öldürdü?

ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman da yayınlanan son bölümde Dündar Beyin ihanet ederken yakalanmasından sonra Dündar Beyin ölümü seyirciler tarafından merak konusu oldu.

Dündar Bey nasıl öldü?

Dündar Bey'in ölümünü birçok tarihçi farklı şekillerde anlatılmıştır. Neşri'de rivayet edilenlere göre; Bilecik tekfurunun eğlencesinde Osman Gaziye tekfur elini öptürmek istemiş tekfurun elini öpmek zorunda kalan Osman Gazi, bundan dolayı gururu sarsılmıştır. Bu olaydan sonra Osman Gazi, beyliğinin başına geçince tekfurdan intikam almak için sefere çıkmış. Dündar Bey de bu sefere karşı çıkmış "Germiyanoğulları ve bölgedeki kafirlerin zaten düşman ve bu tekfuru da bize düşman edeceksin, yaşayacak yerimiz kalmayacak" demesinden sonra Osman Gazi, Dündar Beye yayının tahtasıyla vurup öldürmüş.