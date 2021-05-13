Düğün Dernek filmi nerede çekildi? Düğün Dernek filmi konusu ve oyuncuları

2013 yılında vizyona giren Düğün Denek filmi televizyon ekranlarına geliyor. Yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir’in yer aldığı yerli komedi türündeki Düğün Denek filmi vizyona girdiği dönem büyük bir izlenme sayısına ulaşmış ve 29 hafta boyunda vizyonda kalarak en çok izlenen film unvanını almıştı. Toplamda 6 milyon 961 binden fazla kişi tarafında izlenen filmi büyük bir başarı elde etmişti.

Düğün Denek filmi konusu

Sivas’ın Esenyurt köyünde yaşayan İsmail’in oğlu Tarık yurt dışından köye gelir. Tarık’ın köye gelme nedeni ise hemen anlaşılır. Tarık yurt dışında tanıştığı Monica adlı kız arkadaşıyla köye gelmiştir. Ailesinin olurunu alıp evlenmek isteyen Tarık’ın düğünü İsmail’in düğün telaşına girmesine neden olur.

Düğün Denek filmi oyuncuları

İsmail “ben oğluna düğün yapmadı” dedirtmen diyerek çıktığı bu yolda Tüpçü Fikret, Çetin ve Öğretmen Saffet ile düğün hazırlıklarına girişir. Ancak düğün bekledikleri kadar kolay olmayacak ve birçok engel karşılarına çıkacaktır. Ekip kendilerine has yöntemlerle sorunları çözmeye çalışsa da işler iyice sarpa saracaktır. Düğün gecesi Rusya’dan gelini almaya gelen mafyalarla işler daha da zora girer.

Düğün Denek filminin oyuncuları arasında Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Devrim Yakut, Barış Yıldız gibi isimlerin yanı sıra Emel Sayın ile Sırrı Süreyya Önder gibi isimlerde yer almaktadır.

Düğün Denek filmi nerede çekildi?

Düğün Denek filmin çekimleri Sivas ve Erzincan’da gerçekleştirilmişti. Çekimlerin çoğunluğu Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde yapıldı. Ancak Sivas şehir merkezinde de filmin bazı sahneleri geçmektedir.