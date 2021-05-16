Düğün Dernek 2: Sünnet oyuncuları kim? Düğün Dernek 2 ne zaman çekildi? Düğün Dernek 2 konusu ne?

Düğün Denek serisinin ikinci filmi Düğün Denek 2: Sünnet televizyon ekranlarına geliyor. Başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir ikilisinin yer aldığı yerli komedi filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

Düğün Denek 2: Sünnet konusu

İlk filmde oğluna düğün yapmaya çalışan İsmail şimdide torununun sünnetini yapmak için kolları sıvayacaktır. Düğün ekibinin yeniden bir araya getiren İsmail, torununa güzel bir sünnet düğünü yapmak için hazırlıklara başlar. Ancak sünnet düğünü bir anda şehir çapında bir organizasyona dönüşür.

Düğün Denek 2 oyuncuları

Düğün Denek 2 filminde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekildedir;

Ahmet Kural - Tüpçü Fikret

Murat Cemcir - Çetin (Çeto)

Rasim Öztekin - İsmail

Barış Yıldız - Muallim Saffet

Devrim Yakut - Hatice

Şinasi Yurtsever - Kalpazan Yılmaz

İnan Ulaş Torun - Damat Tarık

Açalya Samyeli Danoğlu - Resepsiyonist Leyla

Erdal Tosun - Deli Doktor

Ayhan Taş - Sahtekar Doktor ve Leyla'nın babası

Nükhet Duru - Kendisi

Mustafa Keser - Kendisi

Hakan Akın - Belediye Başkanı

Jelena Bozic - Monica

Deniz Erayvaz - Matias

Juris Strenga - Leton Dede

Zahide Yetiş - Doktor

Ali İhsan Varol - Sünnetçi