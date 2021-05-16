Düğün Dernek 2: Sünnet oyuncuları kim? Düğün Dernek 2 ne zaman çekildi? Düğün Dernek 2 konusu ne?

Düğün Denek serisinin ikinci filmi Düğün Denek 2: Sünnet televizyon ekranlarına geliyor. Başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir ikilisinin yer aldığı yerli komedi filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor.
Düğün Denek 2: Sünnet konusu
İlk filmde oğluna düğün yapmaya çalışan İsmail şimdide torununun sünnetini yapmak için kolları sıvayacaktır. Düğün ekibinin yeniden bir araya getiren İsmail, torununa güzel bir sünnet düğünü yapmak için hazırlıklara başlar. Ancak sünnet düğünü bir anda şehir çapında bir organizasyona dönüşür.
Düğün Denek 2 oyuncuları
Düğün Denek 2 filminde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekildedir;
Ahmet Kural - Tüpçü Fikret
Murat Cemcir - Çetin (Çeto)
Rasim Öztekin - İsmail
Barış Yıldız - Muallim Saffet
Devrim Yakut - Hatice
Şinasi Yurtsever - Kalpazan Yılmaz
İnan Ulaş Torun - Damat Tarık
Erdal Tosun - Deli Doktor
Ayhan Taş - Sahtekar Doktor ve Leyla'nın babası
Nükhet Duru - Kendisi
Mustafa Keser - Kendisi
Hakan Akın - Belediye Başkanı
Jelena Bozic - Monica
Deniz Erayvaz - Matias
Juris Strenga - Leton Dede
Zahide Yetiş - Doktor
Ali İhsan Varol - Sünnetçi