İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda Pekkan gönlünü Hakan Altun'a kaptırdı!
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda...
Paris'te sonik patlama büyük bir panik yarattı
Paris'te sonik patlama büyük bir...
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye rastlanan işletme sahibi gözaltına alındı
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye...
Survivor sunucusu Murat Ceylan hakim karşısına çıktı: ''İyi niyetimin mağduru oldum.''
Survivor sunucusu Murat Ceylan hakim...

Düğün Dernek 2 Sünnet filmi konusu ve oyuncu kadrosu

2015 yılında vizyona giren ve izlenme rekoru kıran Düğün Dernek serisinin ikinci filmi televizyon ekranlarına geliyor. 6 milyondan fazla kişi tarafından izlenen filmin konusu ve çekim yerleri merak ediliyor.

01 Ekim 2020 Perşembe 23:56
Düğün Dernek 2 Sünnet filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Takip Et:

Başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir ikilisinin yer aldığı film vizyona girdiği dönemde 6 milyonda fazla kişi tarafından izlenmişti. Serinin ikinci filmi de büyük ilgi çekmişti. Film şimdi de televizyonda yayınlanacak.

Düğün Denek 2 Sünnet nerede çekildi?

İlk filmde olduğu gibi filmin büyük bir bölümü Sivas ve Erzincan’da çekildi.

Düğün Denek 2 Sünnet filmi konusu


Serinin ilk filminde oğlunun evlendiren İsmail bu kez torununun sünneti için harekete geçti. Ekibi bir araya toplayan İsmail, hiç beklemediği olayların içinde kendini bulur.

Eski dostlar bir araya gelir ancak başları bir türlü beladan kurtulmaz. Sünnet bir şekilde ilçenin tamamını ilgilendiren bir olaya dönüşürken, düğünün içerisinde bir de aşk olayı girer ve işler tamamen çıkılmaz bir hal alır. Ancak İsmail’in tek hedefi sünnetin yapılmasıdır.

Düğün Denek 2 Sünnet oyuncuları

Filmde başrolleri Murat Cemcir ve Ahmet Kural canlandırırken, bu ikiliye Rasim Öztekin, İnan Ulaş Torun, Devrim Yakut, Barış Yıldız ve Şinasi Yurtsever eşlik ediyor.



Son Güncelleme: 01.10.2020 23:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Düğün DernekFilm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Söz yazarı Şehrazat, uçak satın alan Acun Ilıcalı'ya ateş püskürdü
Söz yazarı Şehrazat, uçak satın alan Acun Ilıcalı'ya ateş püskürdü
Kocasını aldatan kadın, eşi ve yasak aşkıyla poz verdi
Kocasını aldatan kadın, eşi ve yasak aşkıyla poz verdi
Alev Alev dizisi yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor!
Alev Alev dizisi yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor!
9 yıl aradan sonra dönen İbo Show'un fragmanı yayınlandı! İbrahim Tatlıses özledim be dedi!
9 yıl aradan sonra dönen İbo Show'un fragmanı yayınlandı! İbrahim Tatlıses özledim be dedi!
Nuri Bilge Ceylan’ın yeni projesi 'Kuru Otlar Üstüne' 2022'de yayınlanacak
Nuri Bilge Ceylan’ın yeni projesi 'Kuru Otlar Üstüne' 2022'de yayınlanacak
Yasa dışı bahis ve müstehecen yayın yapan 48 sitenin erişimi engellendi
Yasa dışı bahis ve müstehecen yayın yapan 48 sitenin erişimi engellendi

Popüler Haberler

Muhtaç aylığı ne zaman bağlanır? 2020 muhtaç aylığı başvurusu
Günlük burç yorumları 2 Ekim 2020 Cuma - Burç yorumunuza göre bugün neler yaşayacaksınız?
SGK silinen prim borçları daha sonra ödenir mi? Silinen prim borçları nasıl geri alınır?
Hamilelik belirtileri ne zaman ortaya çıkar? Hamilelik belirtileri en erken ne zaman belli olur
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 1 Ekim 2020 Perşembe Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Yeni Hayat dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fikret Fekeli karakterini Furkan Palalı canlandırıyor
Menajerimi Ara Leyla karakteri kimdir? Pınar Ünsal kimdir, nereli, kaç yaşında?
Yeni Hayat Gökçe karakteri kimdir? İpek Filiz Yazıcı kimdir, nereli, kaç yaşında?
Bir Aile Hikayesi Şakir Ölüyor Mu? Ali Seçkiner Alıcı Diziden Ayrılıyor mu?
Adli Tıp Kurumu tarafından personel alımı gerçekleşecek! Personel alımı şartları ve gerekli belgeler neler?
Ücretsiz Netflix izleme nasıl olur? Netflix ücretsiz izleme yöntemleri
25. Dönem POMEM Polis Alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Pomem polis alım şartları ve eğitim süreleri
Fox’un Yeni Dizisi Bir Annenin Günahı ne zaman başlayacak? Belli olan oyuncular kimler?
Ev mantısı nasıl yapılır, mantı nasıl pişirilir? 2020 evde mantı yapmanın püf noktaları
Bedelli askerlik kredisi nasıl çekilir? 2020 devlet bankaları bedelli askerlik kredisi şartları
Rusya’da asgari ücret ne kadar? 2020 Yılı Rusya asgari ücret fiyatları
Yaralı Kalbim oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Kapıcı maaşları ne kadar? 2020 Kapıcı brüt maaş hesaplama
Üniversite stajyer maaşı ne kadar? 2020 Stajyer maaşı nasıl hesaplanır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.