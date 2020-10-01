Düğün Dernek 2 Sünnet filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir ikilisinin yer aldığı film vizyona girdiği dönemde 6 milyonda fazla kişi tarafından izlenmişti. Serinin ikinci filmi de büyük ilgi çekmişti. Film şimdi de televizyonda yayınlanacak.

Düğün Denek 2 Sünnet nerede çekildi?

İlk filmde olduğu gibi filmin büyük bir bölümü Sivas ve Erzincan’da çekildi.

Düğün Denek 2 Sünnet filmi konusu

Serinin ilk filminde oğlunun evlendiren İsmail bu kez torununun sünneti için harekete geçti. Ekibi bir araya toplayan İsmail, hiç beklemediği olayların içinde kendini bulur.

Eski dostlar bir araya gelir ancak başları bir türlü beladan kurtulmaz. Sünnet bir şekilde ilçenin tamamını ilgilendiren bir olaya dönüşürken, düğünün içerisinde bir de aşk olayı girer ve işler tamamen çıkılmaz bir hal alır. Ancak İsmail’in tek hedefi sünnetin yapılmasıdır.

Düğün Denek 2 Sünnet oyuncuları

Filmde başrolleri Murat Cemcir ve Ahmet Kural canlandırırken, bu ikiliye Rasim Öztekin, İnan Ulaş Torun, Devrim Yakut, Barış Yıldız ve Şinasi Yurtsever eşlik ediyor.