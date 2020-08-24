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Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Özde Karacan kimdir?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Doya Doya Moda programında Ayten Demirkol elendikten sonra yeni haftada yarışmaya kimin katılacağı merak ediliyor. Mart ayında yarışmada olan ve sağlık sorunları nedeni ile yarışmaya ara verdiği açıklanan Özde Karacan'ın programa tekrar katılacağı söylentileri ise Doya Doya Moda hayranlarını heyecanlandırdı.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 17:22
Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Özde Karacan kimdir?
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TV8 ekranlarının sevilen yarışma programlarından Doya Doya Moda programında geçen hafta Ayten Demirkol’un elenmesi sonrasında yarışmaya katılacak yeni isim belli oldu. Geçen sene adından sıklıkla söz ettiren Özde Karacan Doya Doya Moda programına katılırken program hayranları Özge Karacan kimdir sorusunu araştırmaya başladı.

Doya Doya Moda programı formatı gereği her hafta bir ismin elenmesi ile son buluyor. Yeni haftada elenen yarışmacının yerine başka bir isim katılıyor. Büyük beden yarışmacılarının yarıştığı programdan elenen Ayten Demirkol’un yerine gelen isim ise hayranları bir hayli şaşırttı.

Doya Doya Moda Özde Karacan kimdir?


28 yaşında olan Karacan Mersin’den yarışmaya katılmaktadır. Takı ve Aksesuar işleri ile uğraştığı bir dükkanı olan Karacan 10 Mart 2020’de programa dahil olmuştu. Giyim tarzı ile jüri üyelerinin dikkatini çeken Karacan ‘haftanın birincisi olarak genç kızlara modayı öğreteceğim’ sloganı ile iddialı bir yarışmacı olduğunu göstermişti. Hatta yarışmaya katıldığı ilk hafta altın kolyeyi kazanmıştı. Ancak Nisan ayından beri programda olmaması dikkat çekmişti.

Yarışmadan elenmediği açıklanan Karacan’ın midesinden geçirdiği ameliyat nedeni ile programa ara verdiği ve doktor tavsiyesi ile evde dinlendiği açıklandı.

Fragmanda yüzü gösterilmese de izleyiciler tarafından tanındı

Doya Doya Moda’nın yeni hafta fragmanında yüzü gösterilmeyen yarışmacının Özde Karacan olduğu izleyiciler tarafından anlaşılırken izleyicilerin Karacan’ı sırtında ki dövmeden ve giydiği elbisenin ise kendi dükkanında sergilediği ürün olması nedeni ile tanıdıklarını açıkladı.



Son Güncelleme: 24.08.2020 17:30
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Anahtar Kelimeler:
Doya Doya ModaTv8özde Karacan
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