Doya Doya Moda yeni yarışmacı Elif Nil kimdir?

TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programında neşeli bir karaktere sahip olan Elif Nil merak konusu oldu. Geçen hafta Cuma günü Fatma’nın yarışmadan elenmesinden sonra yerine katılacak olan Elif Nil, şimdiden merak edilmeye başlandı. Doya Doya Moda Elif Nil, renkli fotoğraflarıyla gündemde yer almaya devam ediyor.

Bir zamanlar ülke genelinde popüler haline gelen moda programlarında birisi olan Doya Doya Moda yarışmacısı Elif Nil kimdir?

İvana Sert, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez’in jürilerini oluşturduğu Doya Doya Moda programı yeni haftaya yeni yarışmacılarla bomba gibi giriyor. Geçen hafta yarışmadan ayrılan Fatma Keleş’in yerine Elif Nil dahil oldu.

Bugün yarışmada yer alacak olan Elif Nil, instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflar ile programda yer alacağını açıkladı. Elif Nil, şimdiye kadar mütevazi bir görünüm gösterdi. Elif Nil’in Özde’ye “Benim de bacaklarım böyle olsa bu eteği giyerdim. Senin kadarına sahip olmadığım için üzgünüm” sözleri şimdiden beğeni kazandı.

Elif Nil kimdir?

Doya Doya Moda’nın yeni yarışmacılarından olan Elif Nil, Sanat ve Grafik bölümünden mezun olmuştur. Elif Nil, instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflar ile isminden sık sık söz ettirmekte. Elif Nil’in programa katılmasının ardından takipçi sayısının artacağı düşünülmektedir.