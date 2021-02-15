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Doya Doya Moda yeni yarışmacı Elif Nil kimdir?

TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programında yer alan yarışmacılardan biri olan Elif Nil’in kim olduğu merak edilmeye başlandı. Elif Nil kaç yaşındadır? Elif Nil’in instagram hesabı nedir? Doya Doya Moda programı Elif Nil’in daha önce katıldığı yarışmalar nelerdir? Elif Nil programa ne zaman katılacak?

15 Şubat 2021 Pazartesi 14:45
Doya Doya Moda yeni yarışmacı Elif Nil kimdir?
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TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programında neşeli bir karaktere sahip olan Elif Nil merak konusu oldu. Geçen hafta Cuma günü Fatma’nın yarışmadan elenmesinden sonra yerine katılacak olan Elif Nil, şimdiden merak edilmeye başlandı. Doya Doya Moda Elif Nil, renkli fotoğraflarıyla gündemde yer almaya devam ediyor.

İvana Sert, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez’in jürilerini oluşturduğu Doya Doya Moda programı yeni haftaya yeni yarışmacılarla bomba gibi giriyor. Geçen hafta yarışmadan ayrılan Fatma Keleş’in yerine Elif Nil dahil oldu.

Bir zamanlar ülke genelinde popüler haline gelen moda programlarında birisi olan Doya Doya Moda yarışmacısı Elif Nil kimdir?

Bugün yarışmada yer alacak olan Elif Nil, instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflar ile programda yer alacağını açıkladı. Elif Nil, şimdiye kadar mütevazi bir görünüm gösterdi. Elif Nil’in Özde’ye “Benim de bacaklarım böyle olsa bu eteği giyerdim. Senin kadarına sahip olmadığım için üzgünüm” sözleri şimdiden beğeni kazandı.

Elif Nil kimdir?

Doya Doya Moda’nın yeni yarışmacılarından olan Elif Nil, Sanat ve Grafik bölümünden mezun olmuştur. Elif Nil, instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflar ile isminden sık sık söz ettirmekte. Elif Nil’in programa katılmasının ardından takipçi sayısının artacağı düşünülmektedir.



Son Güncelleme: 15.02.2021 14:45
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Anahtar Kelimeler:
Elif NilDoya Doya Moda
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