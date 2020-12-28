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Doya Doya Moda yeni jüri üyesi Hande Demir Acar kimdir?

TV8’de hafta içi her gün yayınlanan “Doya Doya Moda” yarışmasının ünlü jüri üyesi Kemal Doğulu’nun yarışmadan ayrılması gündemden düşmedi. Kemal Doğulu başka projelerde yer alacağını açıkladı. Yarışmanın yeni jüri üyesi ise belli oldu! Hande Demir Acar kimdir? oldukça merak konusu oldu.

28 Aralık 2020 Pazartesi 14:59
Doya Doya Moda yeni jüri üyesi Hande Demir Acar kimdir?
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36 yaşındaki Hande Acar 1984 doğumludur.  Annesini ise adını sıkça duyduğumuz Revan Sadıkoğlu’dur. Liseyi Işık Lisesi’nde okumuştur. Üniversiteyi ise Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri bölümünü kazanmıştır. Üniversitede tanıştığı ünlü iş adamı Erdinç Acar ile evlenmiştir. 2010 yılında ünlü iş adamı ile boşanmıştır. 3 çocuğu olan 36 yaşındaki Acar şimdi ise Kemal Doğulu’nun programdan ayrılması ile birlikte “Doya Doya Moda” yarışmasının yeni jüri üyesi seçilmiştir.




Son Güncelleme: 28.12.2020 14:59
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Anahtar Kelimeler:
Hande AcarDoya Doya ModaKemal Doğulu
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