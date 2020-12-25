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Doya Doya Moda yarışmasının jürisi Kemal Doğulu yarışmadan ayrılıyor mu? Yayında neden yoktu?

Doya Doya Moda yarışmasının jüri üyelerinden birisi olan Kemal Doğulu'nun neden yarışmada olmadığı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Kemal Doğulu'nun Exxen'de yeni bir programı olması nedeni ile yarışmadan ayrılacağı konuşuluyor.

25 Aralık 2020 Cuma 01:01
Doya Doya Moda yarışmasının jürisi Kemal Doğulu yarışmadan ayrılıyor mu? Yayında neden yoktu?
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TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasında Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez ile jüri üyeliği yapan Kemal Doğulu’nun geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümde programı terk etmesi soru işaretlerine neden oldu.

23 Aralık günü yayınlanan bölümde hastalanan ve yayından ayrılmak zorunda kalan Kemal Doğulu’nun Exxen platformu üzerinden kendi programını yapacak olması sebebi ile Doya Doya Moda yarışmasındaki jüri üyeliğinden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor.

Acun Ilıcalı’ya ait olan ve 2021 Ocak ayında kullanıcıların beğenisine sunulacak olan Exxen paltformu üzerinden program yapacak olan Kemal Doğulu Büyük Değişim isimli programını Instagram hesabı üzerinden duyurmuştu.



Son Güncelleme: 25.12.2020 01:01
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Anahtar Kelimeler:
KemaldoğuluDoyadoyamoda
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