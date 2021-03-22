Doya Doya Moda Umut Eker kimdir? Yeni juri üyesi Umut Eker kaç yaşında ve nereli? Umut Eker biyografisi

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Umut Eker Biyografisi

Umut Eker, 1983 senesinde İstanbul’da hayata gözlerini açtı. Bankacılık ve Sigortacılık bölümünü Açık Öğretim Fakültesi üzerinden bitirdi. Bankacı olmak istemediğinden yarıda bıraktı. Sonrasında ise bir mağazanın satış temsilcisi oldu. Sonrasında Bu Tarz Benim yarışmasında jüri üyeliğine başladı. Didem Soydan tarafından keşfedildi ve Emre Altuğ, Tarkan ve Ziynet Sali gibi insanların stil danışmanı oldu.

Dövmeleri ise en büyük dikkat çeken özellikleri arasında yer almaktadır. İlk kez 17 yaşında dövme yaptırdı. Yaşadığı en özel anılarını vücuduna kazımayı tercih etti.