Doya Doya Moda Umut Eker kimdir? Yeni juri üyesi Umut Eker kaç yaşında ve nereli? Umut Eker biyografisi

Türkiye’nin en iyi modacıları arasında yer alan Umut Eker, son dönemlerde yeniden gündeme gelmeye başladı. Ekranların sevilen isimleri arasında yer alan Umut Eker, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Doya Doya Moda jürisi Umut Eker dikkatleri üzerine çekiyor. Vatandaşlarımız Doya Doya Moda Umut Eker kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.
Umut Eker Biyografisi
Dövmeleri ise en büyük dikkat çeken özellikleri arasında yer almaktadır. İlk kez 17 yaşında dövme yaptırdı. Yaşadığı en özel anılarını vücuduna kazımayı tercih etti.
Son Güncelleme: 22.03.2021 15:09