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Doya Doya Moda Tuğba Karhan kimdir? Yeni yarışmacı Tuğba Karhan hakkında bilgiler

Gündüz kuşağının sevilen yarışma programlarından Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı Tuğba Karhan merak ediliyor. Pek çok program hayranı, Doya Doya Moda Tuğba Karhan kimdir? sorusunu araştırmaya devam ediyor.

07 Aralık 2020 Pazartesi 20:04
Doya Doya Moda Tuğba Karhan kimdir? Yeni yarışmacı Tuğba Karhan hakkında bilgiler
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Gündüz kuşağının sevilen yarışma programlarından Doya Doya Moda’ye yeni katılan yarışmacı Tuğba Karhan pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Yarışmaya katıldığı ilk günde kendisini tanıtan Karhan’ın kim olduğu yarışma hayranları tarafından araştırılıyor.

Doya Doya Moda Tuğba Karhan kimdir?

23 yaşında ki Karhan yarışmaya İstanbul’dan katılmaktadır. Aşçılık bölümü mezunu olan yarışmacı yarışmaya katılma sebebi olarak tarzına ve stiline güvendiği için katıldığını belirtti. Erkeklerin sadece kendileri için süslendiğinin yanlış olduğunu söyleyen Karhan kadınların sadece hemcinsleri için süslendiklerini açıkladı. Modayı kadınların iç ve dış güzelliklerini ortaya çıkarma biçimi olarak değerlendiren yarışmacı Tuğba Karhan’ın nasıl bir giyim tarzı olduğu ise ilerleyen bölümlerde kesinleşecek.

 



Son Güncelleme: 07.12.2020 20:04
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