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Doya Doya Moda Seray Sever neden yok, programdan ayrıldı mı?

TV8'in büyük ilgi ile izlenen yarışma programı Doya Doya Moda'da jürilik yapan Seray Sever'in bugün programda olmaması izleyenlerin merak konusu oldu. Seray Sever'in programda neden olmadığı ile ilgili detaylar haberimizde...

09 Nisan 2021 Cuma 16:07
Doya Doya Moda Seray Sever neden yok, programdan ayrıldı mı?
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TV8 ekranlarının gündüz kuşağında en çok seyredilen programlarından olan Doya Doya Moda All Star yarışmasında jüri üyeliği yapan Seray Sever programda olmaması izleyiciler arasında merak konusu oldu.

Doya Doya Moda Seray Sever neden yok?

Doya Doya Moda All Star programında jürilik yapan ünlü isim Seray Sever yaşadığı tansiyon problemi sebebiyle bugün programa katılmadı. Sever’in, pazartesi günü programa devam edeceği açıklandı.

Seray Sever kimdir?

27 Şubat 1973 yılında İstanbul’da doğan Seray Sever, sunucu ve oyuncudur. Lise eğitim,ni Doğa Koleji’nde tamamlayan Sever, üniversite eğitimini ise Boğaziçi Üniversitesi İİBF Ekonomi bölümünden mezun olmuştur.

Pek çok dizi ve filmlerde rol alan Seray Sever, 2006 senesinde beş şarkılık Yeni Bir Karar isimli albüm çıkarttı. 2008 senesinde Zodyak Prodüksiyon şirketini kuran Sever, Tekin Acar ortaklığıyla dünyanın ünlü markalarından Kiehls markasını Türkiye’ye getirdi.




Son Güncelleme: 09.04.2021 16:07
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