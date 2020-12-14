Doya Doya Moda Sabiha neden yok, elendi mi, yarışmadan ayrıldı mı?

TV 8’in sevilen programı Doya Doya Moda’da bu hafta seyircinin gözüne yarışmacı Sabiha’nın olmaması takıldı. Bu durum Sabiha elendi mi sorularına yol açtı.

DOYA DOYA MODA SABİHA

Sabiha geçen hafta, haftanın eleme günü olan Cuma günü haftanın birincisi olmuştu. Bu durumda Sabiha elenmedi. Sabiha TV 8 yapımından özel izin isteyerek izne ayrıldı. Bu hafta ekranlarda görünmeyecek olan Sabiha programa geri dönecek.

1996 yılı doğumlu , Rizeli Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu Doya Doya Moda yarışmasına İstanbul’dan katılmıştı. Sabiha İstanbul’da çiğ köfte dükkanı işletiyor. Bir kere evlenip boşanan ve bu evlilikyen bir çocuğu olan Sabiha programda başından geçen olaylardan ötürü duygusal anlar yaşamıştı.

Özellikle başından bir evlilik geçtiği için “Erkek arkadaş ile ilk buluşma” konseptinde duygusal dakikalar yaşamıştı. Konuşmasında kısa süre önce boşandığını ve bir çocuğu olduğunu söylemişti. Yarışmaya da çocuğu için katıldığını söyleyen Sabiha tek başına anneliğin nasıl yapıldığını göstermek için bu platformda yer aldığını söylemişti.