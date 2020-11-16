Doya Doya Moda Rabia Ağca neden yok, neden ayrıldı?

Ekranların sevilen moda yarışması Doya Doya Moda’da yarışmacılarından Rabia Ağca’nın yer almaması dikkatlerden kaçmadı. İkinci sezonun en önemli isimlerinden biri olan Ağca hakkında jüri üyelerinden Gülşah Saraçoğlu açıklamalarda bulundu.

Rabia Ağca kimdir?

Saraçoğlu, Rabia’nın özel nedenlerden dolayı yapımcı şirketten izin aldığını ve bu hafta yarışmada yer almayacağı ifade ederken, diğer haftada geri geleceğini açıkladı.

21 yaşında olan Rabia Beyza Ağca Hatay’da dünyaya gelmiştir. Doya Doya Moda yarışmanın ikinci sezonunda en iddialı isimlerden biri olan Ağca, yarışmadaki iddiasını “bu yarışmadan birinci çıkacağım” diyerek ortaya koymuştu.