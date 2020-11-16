Doya Doya Moda Rabia Ağca neden yok, neden ayrıldı?

Ekranların sevilen moda yarışması Doya Doya Moda’da yarışmacılarından Rabia Ağca’nın yer almaması dikkatlerden kaçmadı. İkinci sezonun en önemli isimlerinden biri olan Ağca hakkında jüri üyelerinden Gülşah Saraçoğlu açıklamalarda bulundu.
Rabia Ağca kimdir?
21 yaşında olan Rabia Beyza Ağca Hatay’da dünyaya gelmiştir. Doya Doya Moda yarışmanın ikinci sezonunda en iddialı isimlerden biri olan Ağca, yarışmadaki iddiasını “bu yarışmadan birinci çıkacağım” diyerek ortaya koymuştu.
Son Güncelleme: 16.11.2020 15:30