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Doya Doya Moda Rabia Ağca neden yok, neden ayrıldı?

Doya Doya Moda programında yer alan Rabia Ağca’nın son bölümde yer almaması dikkat çekti. İzleyiciler Doya Doya Moda Rabia neden yok ayrıldı mı sorularını merak ediyordu. Jüri üyelerinden Gülşah Saraçoğlu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

16 Kasım 2020 Pazartesi 15:30
Doya Doya Moda Rabia Ağca neden yok, neden ayrıldı?
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Ekranların sevilen moda yarışması Doya Doya Moda’da yarışmacılarından Rabia Ağca’nın yer almaması dikkatlerden kaçmadı. İkinci sezonun en önemli isimlerinden biri olan Ağca hakkında jüri üyelerinden Gülşah Saraçoğlu açıklamalarda bulundu.


Saraçoğlu, Rabia’nın özel nedenlerden dolayı yapımcı şirketten izin aldığını ve bu hafta yarışmada yer almayacağı ifade ederken, diğer haftada geri geleceğini açıkladı.

Rabia Ağca kimdir?

21 yaşında olan Rabia Beyza Ağca Hatay’da dünyaya gelmiştir. Doya Doya Moda yarışmanın ikinci sezonunda en iddialı isimlerden biri olan Ağca, yarışmadaki iddiasını “bu yarışmadan birinci çıkacağım” diyerek ortaya koymuştu.



Son Güncelleme: 16.11.2020 15:30
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Anahtar Kelimeler:
ModaYarışma
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