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Doya Doya Moda kim elendi, kolyeyi kim aldı?

Doya Doya Moda All Star'da kim elendi? Kolyeyi kim kazandı? Soruları izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı.

19 Mart 2021 Cuma 23:46
Doya Doya Moda kim elendi, kolyeyi kim aldı?
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Doya Doya Moda All Star’da sezonunun ilk haftasını geride bıraktık. İki sezonun iddialı yarışmacılarını karşı karşıya getiren Doya Doya Moda All Star'da en yüksek puanı alan yarışmacı özel tasarım kolyeye sahip oldu. Doya Doya Moda All Star'da kim elendi? Kolyeyi kim kazandı? Soruları yanıt buluyor.

Doya Doya Moda All Star'a kim veda etti? All Star'da kolyeyi kim kazandı?

Gülşah Saraçoğlu, İvana Sert, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in jürilik yaptığı Doya Doya Moda All Star'ın ilk haftası geride kaldı. 7 büyük beden yarışmacının karşı karşıya geldiği Doya Doya Moda All Star'ın ilk elemesi 19 Mart 2021 tarihinde yapıldı. Doya Doya Moda All Star'daki ilk hafta finalinde konsept "İlk Final Galası" olduğu açıklandı. Yarışmacılar açıklanan konseptle haftanın birincisi olmak ve elenmemek için adeta sahnede savaştı. Günün sonunda tasarım kolye sahibini buldu.

Final konseptinde Özde, jüri üyelerinden tam not aldı ve haftanın birincisi kolyenin de sahibi oldu. Eleme ise bu hafta olmadı.

İŞTE DOYA DOYA MODA ALL STAR YARIŞMACILARI

Betül Böçkün

Özde Karacan

Su Baher

Ferdanur Başaran

Birben Coşkun

Emel Başkan

Rümeyse Buyuran



Son Güncelleme: 19.03.2021 23:46
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Anahtar Kelimeler:
Doya Doya ModaDoya Doya Moda All Star
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