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Doya Doya Moda kim birinci oldu? 10 Mart 2021 Çarşamba Doya Doya Moda puan durumu

TV8 ekranlarının sevilen programı Doya Doya Moda yarışmasında 10 Mart günü yayınlanacak 173. bölümde hangi yarışmacının birinci olduğu ve yarışmacıların puan durumu merak edildi. Doya Doya Moda yarışmasında yarışmacıların puan durumu ve daha fazla bilgi haberimizde yer almaktadır.

10 Mart 2021 Çarşamba 14:17
Doya Doya Moda kim birinci oldu? 10 Mart 2021 Çarşamba Doya Doya Moda puan durumu
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TV 8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasında eğlence, moda ve rekabet bir arada bulunuyor. Jüri üyeleri arasında Seray Sever, Uğurkan Erez, Ivana Sert ve Gülşah Saraçoğlu’nun bulunduğu Doya Doya Moda yarışmasında birbirinden iddialı 7 büyük beden kadın tarzlarını yarıştırıyor. Doya Doya Moda yarışmasında her gün verilen konseptlere uygun kombinler oluşturan yarışmacılardan günün birincisine alışverişi için ekstra bütçe verilirken, haftanın birincisi olan yarışmacıya ise tasarım takılar verilmektedir. Doya Doya Moda yarışmasının 10 Mart puan durumu henüz belli değildir. Bugün yayınlanacak olan Doya Doya Moda yarışmasının 173. bölümü saat 13:00’da ekranlara gelecek. Doya Doya Moda yarışmasında, yarışmacıların puan durumu ve günün birincisi yayınlanacak puan durumunda sonra belli olacaktır. 

9 Mart günü Doya Doya Moda yarışmasının puan durumu nedir?

Doya Doya Moda yarışmasının 9 Mart günü yayınlanan bölümünde günü birincisi 19 puan alarak günün birinci oldu ve ekstra alışveriş bütçesini kazandı. Elif 18 puan alarak ikinci olurken, Ayça ise 11 puan alarak günün sonuncusu oldu. 



Son Güncelleme: 10.03.2021 14:17
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Doya Doya ModaPuan DurumuGünün BirincisiTv8
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