Doya Doya Moda Kemal Doğulu'nun yerine kim gelecek, yeni jüri kim olacak?

Kemal Doğulu’nun, jüri üyeliği yaptığı Tv8 de gösterilen Doya Doya Moda programından ayrıldığı konuşulmakta. Tv8 in sevilen moda programında 2 yıldır jüri üyeliği yapan Kemal Doğulu Doya Doya Moda programından ayrıldığını söyledi. Kemal Doğulu’nun boşalan jüri koltuğuna gelecek olan yeni isim merak edilmekte.

Tv8’in en çok izlenen programlarından biri olan Doya Doya Moda programından Kemal Doğulu bugün ayrıldığı yönünde açıklamalarda bulundu. Neden ayrıldığı ve yerine kimin geleceği büyük bir merak konusu oluşturdu.

Doya Doya Moda Programına Katılacak Olan Yeni Jüri Üyesi Belirlendi mi?

Tv8’in sevilen moda programında yaşanan üzücü ayrılık sonrasında, programa yeni giriş yapacak olan isimin henüz belirlenmediği öğrenildi.

Peki Kemal Doğulu Programdan Neden Ayrılma Kararı Aldı?

Kemal Doğulu’nun, yeni bir projeye adım atmak için Doya Doya Moda programından ayrılmak mecburiyetinde kaldığı düşünülmektedir.

Acun Ilıcalı’nın yeni dijital kanalı Exxen’de bulunacağı hakkında yeni bir açıklama yapan Kemal Doğulu, düşünülenleri doğru çıkardı.