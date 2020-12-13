Doya Doya Moda Kemal Doğulu yerine kim juri olarak gelecek?

TV8 ekranlarında birbirinden farklı programlar, yarışmalar ekranlara gelmeye devam ediyor. Bu programlardan bir tanesi de Doya Doya Moda programı. Özellikle modayı takip eden kişilerin ilgiyle takip ettiği program, hafta içi her gün saat 13.00’te izleyiciyle buluşuyor. Jürilerinde Seray Sever, Uğurkan Ekaz ve Kemal Doğulu’nun yer aldığı programda yaprak dökümü devam ediyor. Gülşah Saraçoğlu’nun ardından Kemal Doğulu’da programdan ayrıldı. Programın başından beri jürilin yapan Kemal Doğulu’nun bu kararı tüm takipçilerini şaşırttı. Peki, Kemal Doğulu neden ayrıldı, yerine kim gelecek?

TV8’in sahibi olan Acun Ilıcalı, yeni bir dijital platform kuracağını daha önce açıklamıştı. 2021 yılı itibariyle yayına başlayacak olan platformun ismi de Exxen olarak açıklanmıştı. Kemal Doğulu’nun da bu sebepten dolayı Doya Doya Moda programından ayrıldığı iddia edildi. İddiaya göre Kemal Doğulu, Acun Ilıcalı’nın yeni dijital platformunda, yeni bir moda programına başlayacak. Bu sebepten dolayı da Doya Doya Moda programından ayrıldı. Henüz Exxen’deki programının ismi ve detayları belli olmasa da programın yine moda içerikli olacağı biliniyor.

Kemal Doğulu’nun yerine Doya Doya Moda programına kim gelecek?

Doya Doya Moda programının jüri koltuğuna kimin oturacağı henüz belli değil. Kemal Doğulu’nun ayrılmasının ardından jüri koltuğunda boşluk oluşan programın hangi isimle çalışacağı henüz açıklanmadı.