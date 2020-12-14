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Doya Doya Moda Kemal Doğulu yarışmadan ayrıldı mı? Kemal Doğulu neden ayrıldı, neden yok?

Acun Ilıcalı’nın kanalı olan Tv8’de her hafta içi yayınlanan moda yarışması olan Doya Doya Moda’da bir jürinin ayrıldığı iddia ediliyor. Jüri üyeleri içinden olan Kemal Doğulu neden programda yok? Kenan Doğulu Programdan ayrıldı mı?

14 Aralık 2020 Pazartesi 10:30
Doya Doya Moda Kemal Doğulu yarışmadan ayrıldı mı? Kemal Doğulu neden ayrıldı, neden yok?
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Doya Doya Moda yarışmasında jüri üyeliğinde; Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu, Uğurkan Erez ve Seray Sever yer almaktadır. Yapılan iddialara göre Kenan Doğulu programa veda etti. Kemal Doğulu neden ayrıldı?

Jüri üyesi Kemal Doğulu neden ayrıldı?

Acun Ilıcalı tarafından kurulan Exxen projesi içinde yer alacağı söylenen Kenan Doğulu bu sebepten dolayı ayrıldığı bilinmektedir. Doya Doya Moda yarışmasına ise Kenan Doğulu yerine gelecek isim henüz netlik kazanmadı.

Peki Kemal Doğulu kimdir?

14 Ekim 1979 doğumlu olan Kemal Doğulu, kuaför aynı zamanda pop ve elektronik müzik şarkıcısıdır. 5 kardeş olan Doğulu, Kadir Doğulu’nun da abisidir. 12 yaşında kuaförlüğe merak saran Doğulu mesleğini severek devam ettiriyor. İstanbul’da Kuaförlük dükkanı olan kuzeninin yanında kariyeri adına ilk adımları atıp saç tasarımları ve makyaj yaparak kendisini geliştirdi. Yapmış olduğu saç ve makyaj Elle dergisinde de yayımlandı.

 Bir çok ünlünün de imaj danışmanlığını yapmış olan Doğulu, fotoğraf çekimleri ve klip yönetmenliğini sürdürmeye devam etti. Tanınmaya başlaması ise, Hande Maxi’nin single fotoğrafçılığını yaptı. Nişantaşı’nda İstanbul’da kuaför açtı. 

2014 yılında başlayan Bu Tarz Benim moda yarışmasında da jüri oldu. İşte Benim Stilim yarışmasıyla da adını daha çok kitleye duyurmuş oldu. 



Son Güncelleme: 14.12.2020 10:30
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Acun IlıcalıAcun MedyaKenan DoğuluUğurkan ErezModaYarışma
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