Doya Doya Moda Kemal Doğulu neden ayrılıyor?

TV 8 kanalında hafta içi her gün ekranlarda olan Doya Doya Moda yarışmasında beklenmedik bir ayrılık yaşanıyor. Jüri arasında bulunan Kemal Doğulu’nun programdan ayrılacağı düşünülüyor.

Jürileri arasında Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu, Seray Sever ve Uğurkan Erez’in bulunduğu Doya Doya Moda programında önemli gelişmeler yaşanıyor. Kemal Doğulu, alınan bir karar neticesinde aniden programdan ayrıldığı öne sürüldü. İlerleyen bölümlerde Kemal Doğulu’nun bulunduğu jüri koltuğu boş kalacak.

Kemal Doğulu 'Doya Doya Moda'dan Neden Ayrıldı?

Kuliste çıkan söylentilere göre Doğulu, Acun Ilıcalı’ya ait olan Exxen platformunda yer alacak. Doğulu’nun yerine kimin geleceği ise henüz netlik kazanmış değil.

Kemal Doğulu Kimdir?

Kuaför, pop ve elektronik müzik şarkıcısı Kemal Doğulu, 14 Ekim 1979'da doğdu. Beş kardeşin en büyüğü olan Kemal Doğulu, 12 yaşında Mersin'de çalışmaya başladı ve kuaförlük sektöründe çalışmaya devam ediyor. Sosyal medyada Neslihan Atagül ile fotoğrafını paylaşan Kemal Doğulu, aynı zamanda oyuncu Kadir Doğulu'nun kardeşidir.

Liseden mezun olduktan sonra Urfa Harran Üniversitesi Pazarlama Bölümü'nü kazanan Kemal Doğulu, kuzeni Zeki Doğulu'nun İstanbul'daki kuaförüyle kariyerine ilk adımı attı. Saç tasarımı ile uğraşan Doğulu, zamanla makyaj yapmaya başladı. Doğulu'nun saç tasarımı ve makyajı beğenilerek fotoğrafları çekildi ve bu fotoğraflar "Elle" dergisinde yayınlandı.

Hande Yener, Seda Sayan, Sıla, Kutsi, Gökhan Özen, Nil Karaibrahimgil, Demet Akalın vb. İsimlerle imaj danışmanlığı yapan Doğulu, doğrudan fotoğraf çekmeye ve klip yönetmenliğine devam etti.

Hande Maxi adlı singleın fotoğrafını çekimini üstlenerek tanınmaya başlandı. Temmuz 2014'te İstanbul Nişantaşı'nda bir kuaför salonu açtı.

Eylül 2014'te başlayan ve Öykü Serter ve Uğurkan Erez'in ev sahipliğinde gerçekleşen "Bu Tarz Benim" yarışma programına İvana Sert ve Nur Yerlitaş ile beraber jüri üyeliği yapmıştır. Kemal Doğulu, "İşte Benim Stilim" yarışmasında ün kazandı ve 2016'da merdivenlerden düşerek yaralandı. Kazayla ilgili farklı yorumlarda bulunan Kemal Doğulu, 25 Kasım 2019'da başlayan Doya Doya Moda yarışmasında uzun süren suskunluğunu bozdu.

Kemal Doğulu, bir zamanlar jürisi olduğu programlardan birisinde tanıştığı Özden Cerrahoğlu ile aşk yaşamıştı. Özden Cerrahoğlu, moda yarışmasında ünlendikten sonra Kemal Doğulu'ya aşık oldu ve ilişki bittikten sonra Hande Yener'in eski nişanlısıyla beraber görüntülendi.