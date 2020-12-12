İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca İstanbul, Ankara ve İzmir için kritik veriler paylaştı
Son Dakika
Bakan Koca İstanbul, Ankara ve...
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu
Son Dakika
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...

Doya Doya Moda Kemal Doğulu neden ayrılıyor?

TV 8 kanalında uzun sürelerden beri yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasında jürilik yapan Kemal Doğulu'dan beklenmedik bir açıklama geldi. Gündüz kuşağı programları arasında yer alan Doya Doya Moda programında beklenmedik bir ayrılık yaşanıyor. Kemal Doğulu'dan gelen ayrılık açıklamaları merak konusu oldu.

12 Aralık 2020 Cumartesi 20:02
Doya Doya Moda Kemal Doğulu neden ayrılıyor?
Takip Et:

TV 8 kanalında hafta içi her gün ekranlarda olan Doya Doya Moda yarışmasında beklenmedik bir ayrılık yaşanıyor. Jüri arasında bulunan Kemal Doğulu’nun programdan ayrılacağı düşünülüyor.

Jürileri arasında Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu, Seray Sever ve Uğurkan Erez’in bulunduğu Doya Doya Moda programında önemli gelişmeler yaşanıyor. Kemal Doğulu, alınan bir karar neticesinde aniden programdan ayrıldığı öne sürüldü. İlerleyen bölümlerde Kemal Doğulu’nun bulunduğu jüri koltuğu boş kalacak.

 

Kemal Doğulu 'Doya Doya Moda'dan Neden Ayrıldı?

Kuliste çıkan söylentilere göre Doğulu, Acun Ilıcalı’ya ait olan Exxen platformunda yer alacak. Doğulu’nun yerine kimin geleceği ise henüz netlik kazanmış değil.

Kemal Doğulu Kimdir?

Kuaför, pop ve elektronik müzik şarkıcısı Kemal Doğulu, 14 Ekim 1979'da doğdu. Beş kardeşin en büyüğü olan Kemal Doğulu, 12 yaşında Mersin'de çalışmaya başladı ve kuaförlük sektöründe çalışmaya devam ediyor. Sosyal medyada Neslihan Atagül ile fotoğrafını paylaşan Kemal Doğulu, aynı zamanda oyuncu Kadir Doğulu'nun kardeşidir.

Liseden mezun olduktan sonra Urfa Harran Üniversitesi Pazarlama Bölümü'nü kazanan Kemal Doğulu, kuzeni Zeki Doğulu'nun İstanbul'daki kuaförüyle kariyerine ilk adımı attı. Saç tasarımı ile uğraşan Doğulu, zamanla makyaj yapmaya başladı. Doğulu'nun saç tasarımı ve makyajı beğenilerek fotoğrafları çekildi ve bu fotoğraflar "Elle" dergisinde yayınlandı.

Hande Yener, Seda Sayan, Sıla, Kutsi, Gökhan Özen, Nil Karaibrahimgil, Demet Akalın vb. İsimlerle imaj danışmanlığı yapan Doğulu, doğrudan fotoğraf çekmeye ve klip yönetmenliğine devam etti.

Hande Maxi adlı singleın fotoğrafını çekimini üstlenerek tanınmaya başlandı. Temmuz 2014'te İstanbul Nişantaşı'nda bir kuaför salonu açtı.

Eylül 2014'te başlayan ve Öykü Serter ve Uğurkan Erez'in ev sahipliğinde gerçekleşen "Bu Tarz Benim" yarışma programına İvana Sert ve Nur Yerlitaş ile beraber jüri üyeliği yapmıştır. Kemal Doğulu, "İşte Benim Stilim" yarışmasında ün kazandı ve 2016'da merdivenlerden düşerek yaralandı. Kazayla ilgili farklı yorumlarda bulunan Kemal Doğulu, 25 Kasım 2019'da başlayan Doya Doya Moda yarışmasında uzun süren suskunluğunu bozdu.

Kemal Doğulu, bir zamanlar jürisi olduğu programlardan birisinde tanıştığı Özden Cerrahoğlu ile aşk yaşamıştı. Özden Cerrahoğlu, moda yarışmasında ünlendikten sonra Kemal Doğulu'ya aşık oldu ve ilişki bittikten sonra Hande Yener'in eski nişanlısıyla beraber görüntülendi.

 

 

 



Son Güncelleme: 12.12.2020 20:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Doya Doya ModaTV 8Kemal Doğulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star TV ekranlarında bu akşam başlıyor: Akrep dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Star TV ekranlarında bu akşam başlıyor: Akrep dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Arıza dizisi Yavuz karakteri kimdir?
Arıza dizisi Yavuz karakteri kimdir?
TRT 1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi başrol oyuncusu belli oldu
TRT 1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi başrol oyuncusu belli oldu
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu
Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu
TRT1'in Kuruluş Osman dizisi ödül üstüne ödül topluyor!
TRT1'in Kuruluş Osman dizisi ödül üstüne ödül topluyor!

Popüler Haberler

Doya Doya Moda Kemal Doğulu neden ayrılıyor?
Kanal D'nin yeni dizisi Bir Annenin Günahı'nda çalan Zolf Mohsen Namjoo'nun yabancı şarksı dinleyenleri büyüledi!
İmparator İbrahim Tatlıses'e ne oldu, ne zaman ve neden vuruldu?
Kuzey Yıldızı Adabeyli Adası gerçek mi? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?
Gönül Dağı dizisi İsmet kimdir? Ali Toptaş yer aldığı dizi ve film yapımları
Bir Annenin Günahı dizisinde İbrahim Komiser karakterini Pamir Pekin canlandırıyor
TRT 1 Gönül Dağı dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
Gönül Dağı dizisi Zahide karakteri kimdir? Ecem Özkaya kimdir, nereli, kaç yaşında?
Bir Annenin Günahı dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
Bir Annenin Günahı dizisi Yağmur (Simay Barlas) kimdir?
Youtube Vanced programı nedir? Youtube Reklamsız ve arka planda çalışma özelliği sunan programın özellikleri
Menajerimi Ara Beren kimdir?
Öğrenciye kredi veren bankalar hangileridir? Öğrenci banka kredisi kullanım şartları nelerdir?
Günlük burç yorumları 18 Temmuz 2019 Perşembe - Astrolojik falınız bugün sizin için neler söylüyor?
EBA TV nereden, nasıl izlenir? EBA TV Türksat HD vs SD kanal frekans ayarları
Bir Annenin Günahı dizisi Yağmur karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Simay Barlas kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuzey Yıldızı dizisi Bulut kimdir? Armağan Oğuz yaşı ve oynadığı diziler
Gönül Dağı dizisinde Döndü karakterini Feyza Işık canlandırıyor
Bir Annenin Günahı dizisi Nazan kimdir? Nefise Karatay doğum tarihi
Bir Annenin Günahı dizisi Nazan kimdir? Nefise Karatay yer aldığı dizi ve film yapımları
Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.