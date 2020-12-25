Doya Doya Moda Jürisi Kemal Doğulu neden yok, programdan neden ayrıldı?

25 Aralık 2020 Cuma 13:03
TV8 de yayınlanan “Doya Doya Moda
” yarışmasının ünlü jüri üyesi Kemal Doğulu
programdan ayrılacağını belirtti. Acun Ilıca’nın kurduğu dijital yayın platformu EXXEN
’de yayınlanacak olan “Bu Ben Miyim?” yarışması ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
Kemal Doğulunun kendi sosyal medya hesabından ise yaptığı paylaşımda ise “Kemal Doğulu ile Büyük Değişim” “Bu Ben Miyim?” dedirtecek büyük değişimlere hazır mısınız? Diyerek adaylara seslenerek başvurularını beklediğini belirtti.
Son Güncelleme: 25.12.2020 13:03
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