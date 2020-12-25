Doya Doya Moda Jürisi Kemal Doğulu neden yok, programdan neden ayrıldı?

TV8 de yayınlanan “” yarışmasının ünlü jüri üyesiprogramdan ayrılacağını belirtti. Acun Ilıca’nın kurduğu dijital yayın platformu’de yayınlanacak olan “Bu Ben Miyim?” yarışması ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Kemal Doğulunun kendi sosyal medya hesabından ise yaptığı paylaşımda ise “Kemal Doğulu ile Büyük Değişim” “Bu Ben Miyim?” dedirtecek büyük değişimlere hazır mısınız? Diyerek adaylara seslenerek başvurularını beklediğini belirtti.

