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Doya Doya Moda Jürisi Kemal Doğulu neden yok, programdan neden ayrıldı?

Hafta içi her gün saat 14.15’te yayınlanan “Doya Doya Moda” yarışması izleyicileri ile buluşuyor. Yarışmanın ilk zamanlarından itibaren jüri üyesi olan Kemal Doğulu yarışmayı bırakıyor mu? Kemal Doğulu yarışmadan neden ayrılıyor?

25 Aralık 2020 Cuma 13:03
Doya Doya Moda Jürisi Kemal Doğulu neden yok, programdan neden ayrıldı?
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TV8 de yayınlanan “Doya Doya Moda” yarışmasının ünlü jüri üyesi Kemal Doğulu programdan ayrılacağını belirtti. Acun Ilıca’nın kurduğu dijital yayın platformu EXXEN’de yayınlanacak olan “Bu Ben Miyim?” yarışması ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Kemal Doğulunun kendi sosyal medya hesabından ise yaptığı paylaşımda ise “Kemal Doğulu ile Büyük Değişim” “Bu Ben Miyim?” dedirtecek büyük değişimlere hazır mısınız?  Diyerek adaylara seslenerek başvurularını beklediğini belirtti.



Son Güncelleme: 25.12.2020 13:03
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Anahtar Kelimeler:
Kemal DoğuluExxenDoya Doya Moda
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