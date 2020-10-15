Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? TV8 15 Ekim 2020 Perşembe Doya Doya puan durumu

Tv8 ekranlarının en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından Doya Doya Moda yepyeni yarışmacılarla izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Günün konseptiyle tarzlarını en iyi şekilde ortaya koymak isteyen yarışmacılar haftanın finalinde birinci olmak için mücadele ederken, jürilerden en düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmaya veda ediyor.

Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu?

Pazartesi günü elenen yarışmacı yerine yeni isimler dahil oluyor ve yeni yarışmacı yaptığı kombinleri jürilere beğendirmek için kıyasıya yarışıyor. Her gün yeni konseptin belirlendiği yarışma programında 15 yarışmacı en yüksek puanı toplamak için büyük bir çaba ortaya koydu.

Doya Doya Moda yarışması günün birincisi henüz belli olmadı. 15 Ekim 2020 Perşembe Doya Doya Moda puan tablosu belli olduğunda içeriğimizde yer vereceğiz.