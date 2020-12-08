Doya Doya Moda günü birincisi kim oldu? 7 Aralık Pazartesi Doya Doya Moda kim, kaç puan aldı? Doya Doya Moda Puan durumu

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Doya Doya Moda’da 7 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan bölümde kimin birinci olduğu merak edilmeye başlandı. Jürileri arasında Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez’in olduğu Doya doya Moda programında 7 yarışmacı giyimler ile en yüksek puanı almaya çalışıyor.

Doya Doya Moda 7 Aralık birincisi kim oldu?

Hafta içi her gün 14.15’te başlayan doya Doya Moda programında büyük bedene sahip 7 kadın giyim konseptleri ile yarışıyor. 7 Aralık Pazartesi yapılan ‘Bot, Kemer ve Çanta Şıklığı’ konseptinin birincisi ise halen belirlenmedi.

7 Aralık Pazartesi Doya Doya Moda puan durumu

Sabiha: 13 puan

Ceren: 15 puan

Rabia: 6 puan

Birben: 11 puan

Tuğba: 11 puan

Bahar: 0 puan

Özde: 6 puan