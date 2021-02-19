Doya Doya Moda Gülşah Saraçoğlu neden yok? 19 Şubat Doya Doya Moda Gülşah Saraçoğlu programdan ayrıldı mı?

TV8 ekranlarının sevilen moda yarışması Doya Doya Moda programında geçtiğimiz günlerde Kemal Doğulu ile bir ayrılık yaşanmıştı. Bu ayrılığın ardından şimdi de Gülşah Saraçoğlu’nun jüri üyeliğinden ayrılıp ayrılmadığı merak ediliyor.

Gülşah Saraçoğlu yarışmadan ayrıldı mı?

Doya Doya Moda programında yer almaması nedeni ile dikkatleri çeken Saraçoğlu, akıllara programdan ayrılıp ayrılmadığı sorusunu getirdi. Fakat Gülşah Saraçoğlu konu ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. İnstagram hesabından ise hasta olduğunu söyledi.