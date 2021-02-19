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Doya Doya Moda Gülşah Saraçoğlu neden yok? 19 Şubat Doya Doya Moda Gülşah Saraçoğlu programdan ayrıldı mı?

Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Gülşah Saraçoğlu'nun programa katılmaması ile akıllara programdan ayrılıp ayrılmadığı sorusu geldi. Programdan geçtiğimiz günlerde Kemal Doğulu ayrılmıştı ve bunun ardından da Gülşah Saraçoğlu'nun ayrılacağı konuşulmaya başlandı. Tüm detaylar haberimizde..

19 Şubat 2021 Cuma 17:38
Doya Doya Moda Gülşah Saraçoğlu neden yok? 19 Şubat Doya Doya Moda Gülşah Saraçoğlu programdan ayrıldı mı?
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TV8 ekranlarının sevilen moda yarışması Doya Doya Moda programında geçtiğimiz günlerde Kemal Doğulu ile bir ayrılık yaşanmıştı. Bu ayrılığın ardından şimdi de Gülşah Saraçoğlu’nun jüri üyeliğinden ayrılıp ayrılmadığı merak ediliyor. 

Gülşah Saraçoğlu yarışmadan ayrıldı mı?

Doya Doya Moda programında yer almaması nedeni ile dikkatleri çeken Saraçoğlu, akıllara programdan ayrılıp ayrılmadığı sorusunu getirdi. Fakat Gülşah Saraçoğlu konu ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. İnstagram hesabından ise hasta olduğunu söyledi. 



Son Güncelleme: 19.02.2021 17:38
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Anahtar Kelimeler:
Doya Doya ModaGülşah Saraçoğlu
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