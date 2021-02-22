Doya Doya Moda format mı değişti? Doya Doya Moda erkek yarışmacılar neden gitti?

22 Şubat 2021 Pazartesi 22:28
Doya Doya Moda
programının erkek yarışmacıları bundan sonra programda bulunmayacaklar. Cuma günü yaşanan hafta finalinde jüri üyelerinden Seray Sever konu ile ilgili şu açıklamada bulundu: “Programda erkek modası hakkında çok şey konuştuk ve izleyicimiz sizlerden çok şey öğrendiler. Harika bir renktiniz programda. Pazartesi gününden itibaren yedi kız yarışmacımız ile programa devam edeceğiz.”
Doya Doya Modada geçen hafta yaşananlar
Programda 19 Şubat’ta haftanın 1. Kadın yarışmacılardan Rabia, erkek yarışmacılardan da Adnan oldu. Haftanın en düşük puanlarını alan isimler Elif ile Tuğçe olurken, yarışmaya veda eden Tuğçe oldu.
Son Güncelleme: 22.02.2021 22:28
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