Doya Doya Moda Ceren diskalifiye mi oluyor? Doya Doya Moda'da Ceren olayı

TV 8 ekranlarının sevilen yarışması Doya Doya Moda’nın 18 Kasım tarihinde yayınlanan bölümünde şok bir olay yaşandı. Yayınlanan fragmanda yarışmacılardan Ceren’e jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu’nun “Bana göre burayı şuanda terk etmelisin” şeklinde tepki gösterdi.

Ceren Keskin kimdir?

Saraçoğlu’nun bu sözlerinin ardından yarışmacılarından Ceren’in diskalifiye olması gündeme geldi. Jüri üyeleri Ceren hakkındaki kararını 93. Bölümde açıklayacak.

İzmir’den yarışmaya katılan Ceren Keskin 1998 yılında dünyaya gelmiştir. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri mezunu olan genç yarışmacı oldukça iddialıydı. Ceren Keskin yarışmaya katılırken “Bakıyorum böyle, buranın hakkını tek veren isim Özde. Ben de buraya Özde’ye rakip olmaya geldim” sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu.