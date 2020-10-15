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Doya Doya Moda canlı yayın ve 15 Ekim 2020 Perşembe TV8 yayın tekrarı izle

TV8 ekranlarının sevilen moda programı Doya Doya Moda yeni bölümüyle nefesleri kesmeye devam ediyor. Doya Doya Moda canlı yayın ve 15 Ekim 2020 Perşembe yayın tekrarı linki içeriğimizde yer alıyor.

15 Ekim 2020 Perşembe 19:06
Doya Doya Moda canlı yayın ve 15 Ekim 2020 Perşembe TV8 yayın tekrarı izle
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Tv8 ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkan Doya Doya Moda yarışması gündüz kuşağında büyük bir ilgiyle izleniyor. 8 yarışmacının yarıştığı programda büyük beden kadınlar moda alanında kendilerini ifade ederek jüri üyeleri Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu, Seray Sever ve Uğurkan Erez’den en yüksek puanları alabilmek için gayret ediyorlar.

4’er kişi iki takım halinde yarıştığı Doya Doya Moda’da takım liderleri takımı yönlendirerek başarıya ulaştırmayı amaçlıyor.

Doya Doya Moda yarışma formatı


Hafta boyunca jüri üyelerinden en yüksek puanı alan kişi kolye kazanarak birinci olurken, en düşük puanı alan yarışmacı eleniyor. Takım şeklinde yapılan yarışmalarda her hafta yeni yarışmacı katılıyor. 4’er kişilik iki takım şeklinde yarışıldığı programda o gün konseptinde giyinilmeyecek.

Doya Doya Moda yeni bölüm

Doya Doya Moda tekrar bölümleri yeni bölümü kaçıran izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle izleniyor. Formatıyla izleyicilerin beğenisini kazanan 15 Ekim 2020 Perşembe Doya Doya Moda yeni bölümü izleyebilirsiniz.

 

 




Son Güncelleme: 15.10.2020 19:06
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Anahtar Kelimeler:
Tv8Doya Doya Moda
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