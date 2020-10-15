Doya Doya Moda canlı yayın ve 15 Ekim 2020 Perşembe TV8 yayın tekrarı izle

Tv8 ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkan Doya Doya Moda yarışması gündüz kuşağında büyük bir ilgiyle izleniyor. 8 yarışmacının yarıştığı programda büyük beden kadınlar moda alanında kendilerini ifade ederek jüri üyeleri Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu, Seray Sever ve Uğurkan Erez’den en yüksek puanları alabilmek için gayret ediyorlar.
4’er kişi iki takım halinde yarıştığı Doya Doya Moda’da takım liderleri takımı yönlendirerek başarıya ulaştırmayı amaçlıyor.
Doya Doya Moda yarışma formatı
Doya Doya Moda yeni bölüm
Doya Doya Moda tekrar bölümleri yeni bölümü kaçıran izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle izleniyor. Formatıyla izleyicilerin beğenisini kazanan 15 Ekim 2020 Perşembe Doya Doya Moda yeni bölümü izleyebilirsiniz.
Son Güncelleme: 15.10.2020 19:06