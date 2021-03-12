Doya Doya Moda bitiyor mu? TV8 Doya Doya Moda All Star ne zaman başlıyor, All Star yarışmacıları kimler?

Program bitiyor mu ?

Bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Doya doya moda programı bu sezon içerisinde ekranların yayında olan giyim ve moda ile ilgili tek yarışma. Bundan dolayı da oldukça izlenmekte. Programda yarışmacıların hangi tarz giyeceği merakla takip edildi. Programda 44 beden ve üstü olan yarışmacılar yarışmakta ve izleyenler tarafından oldukça sevilmektedir. Sürekli olarak yayın saati değişen programın 13:00’dan itibaren izleyicilerle buluşuyor.

Doya doya moda all star hangi tarihte başlayacak ?

All starda kimler var ?

Programın hangi tarihte başlayacağı konusunda bir açıklama yapılmadı ama sosyal medya üzerinden yapılan tanıtım paylaşımında 15 Mart Pazartesi günü başlayacağı söylendi.

Programın ilk sezon birincisi olan Betül Böçkün ile ikinci sezonda adından sıklıkla bahsettiren Özde Karacan’da var. İlk sezondan da iddialı olan Su Baher, Emel Başkan, Ferdanur Başaran da bulunuyor. Bununla birlikte ikinci sezondan ise Birben Çoşkun ve Rümeysa Buyuran 7 yarışmacının içerisinde bulunuyor.

Ferdanur ilk sezonda diskalifiye olmuştu ve All Star sezonunda olacağı açıklandı. Jurilerden biri olan Ferdanur’un diskalifiye olmasının sebebini programda çalışanlara ve yarışmacılarla arasındaki tutumdan ötürü diskalifiye olduğunu söyledi. Dıskalifiye olan yarışmacının yerine Sena gelmişti. Betül içinse Cuma günü belli olacağını söyledi.