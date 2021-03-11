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Doya Doya Moda bitiyor mu? TV8 Doya Doya Moda All Star ne zaman başlayacak?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı ‘Doya Doya Moda’ programı hafta içi her gün saat 13.45’te izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Gündemde yer alan ‘Doya Doya Moda bitiyor mu?’ sorusu dolaşırken izleyici kitlesi araştırmalara koyuldu. TV8 Doya Doya Moda All Star ne zaman başlayacak?

11 Mart 2021 Perşembe 13:58
Doya Doya Moda bitiyor mu? TV8 Doya Doya Moda All Star ne zaman başlayacak?
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TV8 ekranlarında yer alan hafta içi her gün gündüz kuşakları arasında kendini gösteren ‘Doya Doya Moda’ programında merak edilen sorular arasında ‘All Star’ın’ ne zaman başlayacağı oldu. Yarışmanın tanıtımı ve kısa videoları sosyal medya hesaplarından yayınlanırken izleyiciler kimlerin programda mücadele edeceğini merak ediyor.

Doya Doya Moda yarışması bitiyor mu?

Konu ile alakalı henüz bir açıklama yapılmamaktadır. Türkiye televizyon ekranlarında giyim ve moda yarışmasında tek olan yarışma, birçok kişi tarafından sevilerek takip edilmeye devam ediyor. Yarışmanın kuralı 44 beden ve üzeri olan kişilerin yarışmasıdır.  Geniş takipçi kitlesine sahip olan yarışma sık sık yayın saati değiştirse de son olarak 13.45 kararını alan program hafta iç her gün izleyici ile buluşuyor.

Doya Doya Moda All Star ne zaman başlayacak?

Doya Doya Moda yarışmasının çekimleri devam ederken son dakika haberine göre İnstagram hesabında 15 Mart Pazartesi başlanacağı açıklandı. Yarışmada kimlerin mücadele edeceğini merak eden sıkı takipçiler intenette araştırma yapmaya devam ediyor.

Doya Doya Moda All Star yarışmacıları!

Doya Doya Moda All Star’da ilk sezonda birinci seçilen Betül Böçkün yer alırken ikinci sezonda ekranlarda kendini gösteren Özde Karacan olacak. Ayrıca programda adını çok duyduğumuz Su Baher, Emel Başkan, Ferdanur Başaran da kadroda yer alıyor. İkinci sezonda gündeme her seferinde bomba gibi oturan Birben Coşkun, Rümeysa Buyuran da 7 yarışmacı arasında All Star’da yarışacak.

Birinci sezonun birincisi Betül Böçkün kimdir?

Ocak ayında yarışmaya dahil olan Betül Böçkün, 24 yaşında ve kuafördür. Memleketi Bingöl olan yarışmacı Doya Doya Moda’da sempatik tavırları ile birçok kişi tarafından kendini sevdirdi. Ailesi ve hayatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan genç kadının 3 yaşında oğlunun öldüğünü yarışma esnasında söylemişti. Annesi ve babası ayrı olan Böçkün ailesi ile görüşmediğini açıklamıştı.

Annesinden haber alamadığını dile getiren yarışmacı kendisine halasının baktığını söyledi. 2 kardeş olan Böçkün, 17 yaşında annesine bilinmeyen numaralar sayesinde ulaştığını açıklamıştı.

 

 

 




Son Güncelleme: 11.03.2021 13:58
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Anahtar Kelimeler:
Doya Doya ModaAll StarTv8Yarışma
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