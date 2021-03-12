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Doya Doya Moda Birben sevgilisi Ciciko kim, gerçek adı ne?

TV8'in sevilen moda programı Doya Doya Moda yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Yarışmacılar arasından Birben'in sevgilisi ise izleyicileri şaşkına çevirdi. Bunun üzerine seyirciler yarışmacının sevgilisi Ciciko'nun kim olduğunu merak eder oldu. Birbern'in sevgilisi kim ve kaç yasında? Merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

12 Mart 2021 Cuma 18:56
Doya Doya Moda Birben sevgilisi Ciciko kim, gerçek adı ne?
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 Doya Doya Moda yarışmasının en gözde olan yarışmacılarından Birben’in evlilik teklifi almasının üzerine kendisi ve sevgilisi çok konuşuldu. Yarışmanın bugün final bölümü yayınlandı. Son konsept olan Kına Gecesi’nde Birben büyük bir sürprizle karşılaştı. Birben’in sevgilisi bir anda podyuma çıktı ve Birben’e evlilik teklifinde bulundu. Bunu görenler büyük bir şok yaşadı.

Birben’in sevgilisinin stüdyodaki kameramanlardan birinin olduğunu görenler teklifin yanı sıra bu duruma da çok şaşırdı. Sevgilisine Ciciko diye hitap eden Birben izleyicileri büyük meraka soktu. Stüdyoda yaşanan bu anlar çok heyecanlı ve çok romantikti.

Doya Doya Moda programı finalin ardından Pazartesi günüden itibaren All Star Maçı ile eski yarışmacılarını ağırlayacak.



Son Güncelleme: 12.03.2021 18:56
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Anahtar Kelimeler:
Tv8DoyadoyamodaCicikoBirben
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