Doya Doya Moda Birben sevgilisi Ciciko kim, gerçek adı ne?

Doya Doya Moda yarışmasının en gözde olan yarışmacılarından Birben’in evlilik teklifi almasının üzerine kendisi ve sevgilisi çok konuşuldu. Yarışmanın bugün final bölümü yayınlandı. Son konsept olan Kına Gecesi’nde Birben büyük bir sürprizle karşılaştı. Birben’in sevgilisi bir anda podyuma çıktı ve Birben’e evlilik teklifinde bulundu. Bunu görenler büyük bir şok yaşadı.

Birben’in sevgilisinin stüdyodaki kameramanlardan birinin olduğunu görenler teklifin yanı sıra bu duruma da çok şaşırdı. Sevgilisinediye hitap eden Birben izleyicileri büyük meraka soktu. Stüdyoda yaşanan bu anlar çok heyecanlı ve çok romantikti.

Doya Doya Moda programı finalin ardından Pazartesi günüden itibaren All Star Maçı ile eski yarışmacılarını ağırlayacak.