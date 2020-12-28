Doya Doya Moda Birben neden yok, elendi mi?

Her güne farklı konseptleri olan yarışma, yeni haftaya başlarken Pazartesi günün konsepti ise yırtmaç şıklığı oldu. Yarışmanın dikkat çeken yarışmacısı Birben’in alışveriş esnasında bulunurken stüdyo da olmaması gözlerden kaçmadı.

Birben kimdir?

Alışveriş esnasında rahatsızlanan Birben sağlık sorunları sebebi ile podyuma çıkamadı. Yarın katılacağını belirtti.

24 yaşında İzmirli olan yarışmacı İzmir’de işletmecilik yapmakta. 1.74 boya sahip güzel yarışmacı Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümünden mezun oldu. İşletmecilik ile uğraşan genç yarışmacı aynı zamanda pastane sahibi.



