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Doya Doya Moda Birben neden yok, elendi mi?

Hafta içi her gün yayınlanan “Doya Doya Moda” yeni konuk jüri üyesiyle dikkat çekti. Kemal Doğulu’nun programdan ayrılması üzerine konuk jüri üyesi Hande Acar oldu. Yeni güne başlarken ise yarışmacı Birben olmaması herkesin dikkatini çekti.

28 Aralık 2020 Pazartesi 17:07
Doya Doya Moda Birben neden yok, elendi mi?
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Her güne farklı konseptleri olan yarışma, yeni haftaya başlarken Pazartesi günün konsepti ise yırtmaç şıklığı oldu. Yarışmanın dikkat çeken yarışmacısı Birben’in alışveriş esnasında bulunurken stüdyo da olmaması gözlerden kaçmadı.

 Alışveriş esnasında rahatsızlanan Birben sağlık sorunları sebebi ile podyuma çıkamadı. Yarın katılacağını belirtti.   

Birben kimdir?

24 yaşında İzmirli olan yarışmacı İzmir’de işletmecilik yapmakta. 1.74 boya sahip güzel yarışmacı Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümünden mezun oldu.  İşletmecilik ile uğraşan genç yarışmacı aynı zamanda pastane sahibi.



Son Güncelleme: 28.12.2020 17:07
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Doya Doya ModaTv8
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