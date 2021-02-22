İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

Doya Doya Moda Ayça kimdir? Ayça Mazlum nereli, kaç yaşında?

Doya doya modaya yeni katılan yarışmacı ayça mazlum ilk bölümde dikkatleri üzerine çekti. Peki, yeni katılan yarışmacı Ayça kimdir? Sizler için araştırıp derledik.

22 Şubat 2021 Pazartesi 23:03
Doya Doya Moda Ayça kimdir? Ayça Mazlum nereli, kaç yaşında?
Takip Et:

Hafta içi her gün moda kuşağı olarak TV8 ekranlarında yayınlanan doya doya moda yarışması gündem yaratmaya ve moda ikonu konusunda yardım etmeye devam ediyor. 22 Şubat Pazartesi itibariyle her pazartesi olduğu gibi yarışmaya yeni bir yarışmacı katıldı. Ayça mazlum ilk günden tarzı ve davranışlarıyla jüri ve izleyicilerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Doya Doya Moda Ayça Mazlum kimdir?

Trabzonlu olan yarışmacı 1.82 boyundadır. Ayça büyük beden grubuna girdiğini söyleyerek 42-44 arası beden olduğunu açıkladı. Ayça moda tasarımı bölümü mezunu ayrıca hobi olarak da yüzme antrenörlüğü yapıyor.  Ayça Mazlum ayrıca bir butik işlettiğini belirtti.

 

 



Son Güncelleme: 22.02.2021 23:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DoyadoyamodaAyçaTv8ModaKadınGiyim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor kadrosuna dahil olan Çağman Çatay kimdir, kaç yaşında?
Survivor kadrosuna dahil olan Çağman Çatay kimdir, kaç yaşında?
Kalben kimdir? Şarkıcı Kalben hakkında bilgiler
Kalben kimdir? Şarkıcı Kalben hakkında bilgiler
Sadakatsiz dizisine bomba transfer! Cemal Hünal, Sadakatsiz'de!
Sadakatsiz dizisine bomba transfer! Cemal Hünal, Sadakatsiz'de!
Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç Hollywood projesinde görev alacak!
Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç Hollywood projesinde görev alacak!
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da bir isim daha ayrılıyor!
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da bir isim daha ayrılıyor!
Karınca Adam filmi konusu ve oyuncuları
Karınca Adam filmi konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Doya Doya Moda Ayça kimdir? Ayça Mazlum nereli, kaç yaşında?
Evde cevizli baklava nasıl yapılır? Şerbet kıvamı ve miktarı nasıl olmalıdır?
CİMER şikayet kayıt ve şikayet durumu sorgulama nasıl yapılır? CİMER işlem sonucu sorgulama
Kredi kartı limiti arttırma ve güncelleme nasıl yapılır?
Özel hastanelerden alınan heyet raporu geçerli sayılır mı? Heyet raporu ücreti ne kadardır, kaç günde çıkar?
TKDK 2021 geri ödemesiz hayvancılık kredisi şartları nelerdir? TKDK 2021 hayvancılık destek kredileri
2021 Kira yardım başvuru nereden nasıl yapılır? Kira Yardımı için hemen başvurun 960 TL kira yardımınızı alın
Halkbank mini emekli kredisi ile emeklilere 5.000 TL kredi kampanyası
Yıldız burçlarının tarihi değişti mi? NASA yeni açıklama yayınladı!
2021 Şubat ayı işsizlik maaşı ödemeleri ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ödemeleri hesaplara ne zaman geçer?
Show TV Ramo dizisi konusu ve oyuncuları
Parti üyeliği nasıl, nereden sorgulanır? E-devlet Siyasi parti sorgulama işlemleri
Habertürk TV uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? Habertürk TV canlı izleme linki
Kanalların yayın akışları 3 Ekim Perşembe- ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
19 Eylül 2019 Perşembe Günlük Burç Yorumları - Burcunuza Göre Aşk İş ve Sağlık Falınız
Zorunlu deprem sigortasının her yıl yenilenmesi zorunlu mu?
Aile Bakanlığı 1600 TL ödemeleri başvuruları ne zaman başlayacak, ücretler ödenmeye ne zaman başlayacak?
Rüyada civciv görmek ne anlama gelir? Rüyada civciv görmenin tabirleri ve yorumları
2021 Sicili bozuk olana kredi vererek yapılandırma şansı veren bankalar
Vakıfbank 125.000 TL düşük faizli 6 ay ertelemeli 60 ay vadeli kredi başvuru şartları ve faiz oranları
Türkiye’de bayilik veren marketler hangileridir? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.