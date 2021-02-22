Doya Doya Moda Ayça kimdir? Ayça Mazlum nereli, kaç yaşında?

Hafta içi her gün moda kuşağı olarak TV8 ekranlarında yayınlanan doya doya moda yarışması gündem yaratmaya ve moda ikonu konusunda yardım etmeye devam ediyor. 22 Şubat Pazartesi itibariyle her pazartesi olduğu gibi yarışmaya yeni bir yarışmacı katıldı. Ayça mazlum ilk günden tarzı ve davranışlarıyla jüri ve izleyicilerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Doya Doya Moda Ayça Mazlum kimdir?

Trabzonlu olan yarışmacı 1.82 boyundadır. Ayça büyük beden grubuna girdiğini söyleyerek 42-44 arası beden olduğunu açıkladı. Ayça moda tasarımı bölümü mezunu ayrıca hobi olarak da yüzme antrenörlüğü yapıyor. Ayça Mazlum ayrıca bir butik işlettiğini belirtti.