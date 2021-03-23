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Doya Doya Moda All Star'ın yeni jürisi Umut eker kimdir?

Doya Doya Moda All Star'ın başlaması ile beraber izleyici kitlesi yeni jüri olan Umut Eker'in kim olduğunu merak etmeye başladı. Bizlerde merakları gidermek için haberimizde Umut Eker ile alakalı bilgilere yer verdik. İşte merak edilenler...

23 Mart 2021 Salı 14:34
Doya Doya Moda All Star'ın yeni jürisi Umut eker kimdir?
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TV8’in sevilen yarışma programı Doya Doya Moda’nın jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever, İvana Sert yer alıyordu. Yeni program olan All Star’da ise jüri değişikliği yapıldı ve İvana Sert yerine Umut Eker jüri olarak programa dahil oldu.

1983 yılında İstanbul’da doğan Umut Eker 98 yaşındadır. Eker öncelikle Açık Öğretim Fakültesinde Bankacılık ve Sigortacılık bölümüne başlamış lakin bu alanda ilerleyemeyeceğini düşünerek bırakmıştır. Daha sonra bir mağazada işe girmiş ve satış temsilciliği yapmıştır.

Eker kendini geliştirerek moda ve stil danışmanlığı yapmış ve bu programdan önce Bu Tarz Benim yarışmasında da jüri koltuğunda oturmuştur. Bu dönemde manken olan Didem Soydan’ın fark etmesi sonucu alanını değiştirmiş ve Tarkan, Emre Altuğ, Ziynet Sali gibi ünlülerin stil danışmanlığını yapmaya başlamıştır.



Son Güncelleme: 23.03.2021 14:34
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Anahtar Kelimeler:
DoyadoyamodaAllStarUmutEkerJüri
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