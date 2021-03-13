Doya Doya Moda All Star'da kimler yarışacak? TV8 Doya Doya Moda All Star yarışmacıları isimleri

Program bitiyor mu ?

Programın 2.sezonu 12 Mart’ta bitti.

Doya doya moda programı bu sezon içerisinde ekranların yayında olan giyim ve moda ile ilgili tek yarışma. Bundan sebeple de fazlaca izlenmektedir. Program içerisinde yarışmacıların ne gibi tarzlarda kıyafet giyeceği merakla izlendi. Program yalnızca 44 beden ve üstü olan yarışmacılar ile yarışmaktaydı ve izleyenler tarafından oldukça sevilmektedir.

Doya doya moda all star hangi tarihte başlayacak ?

Programın ne zaman başlayacağı açıklandı 15 Mart Pazartesi günü başlayacağı biliniyor.

All starda kimler var ?

Programın ilk sezon birincisi olan Betül Böçkün ile ikinci sezonda adından sıklıkla bahsettiren Özde Karacan’da var. İlk sezondan da iddialı olan Su Baher, Emel Başkan, Ferdanur Başaran da bulunuyor. Bununla birlikte ikinci sezondan ise Birben Çoşkun ve Rümeysa Buyuran 7 yarışmacının içerisinde bulunuyor.

Ferdanur ilk sezonda diskalifiye olmuştu ancak All Star sezonunda olacağı açıklanmıştır.

Ayrıca izleyenler Rabia’nın neden All Star’da olmadığını merak etti. 2.sezonda çok fazla dikkat çeken yarışmacı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı