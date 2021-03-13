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Doya Doya Moda All Star'da kimler yarışacak? TV8 Doya Doya Moda All Star yarışmacıları isimleri

12 Mart 2021'de biten Doya Doya Moda Programı ekranlara Doya Doya Moda All Star olarak devam edecek. Hangi yarışmacıların olacağı merak konusu oldu. Bununla ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

13 Mart 2021 Cumartesi 15:09
Doya Doya Moda All Star'da kimler yarışacak? TV8 Doya Doya Moda All Star yarışmacıları isimleri
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Program bitiyor mu ?

Programın 2.sezonu 12 Mart’ta bitti.

Doya doya moda programı bu sezon içerisinde ekranların yayında olan giyim ve moda ile ilgili tek yarışma. Bundan sebeple de  fazlaca  izlenmektedir. Program içerisinde  yarışmacıların ne gibi  tarzlarda kıyafet  giyeceği merakla izlendi. Program yalnızca  44 beden ve üstü olan yarışmacılar ile yarışmaktaydı  ve izleyenler tarafından oldukça sevilmektedir.

Doya doya moda all star hangi tarihte başlayacak ?

Programın ne zaman başlayacağı açıklandı   15 Mart Pazartesi günü başlayacağı biliniyor.

All starda kimler var ?

Programın ilk sezon birincisi olan Betül Böçkün ile ikinci sezonda adından sıklıkla bahsettiren Özde Karacan’da var. İlk sezondan da iddialı olan Su Baher, Emel Başkan, Ferdanur Başaran da bulunuyor. Bununla birlikte ikinci sezondan ise Birben Çoşkun ve Rümeysa Buyuran 7 yarışmacının içerisinde bulunuyor.

Ferdanur ilk sezonda diskalifiye olmuştu ancak All Star sezonunda olacağı açıklanmıştır.

Ayrıca izleyenler Rabia’nın neden All Star’da olmadığını merak etti. 2.sezonda çok fazla dikkat çeken yarışmacı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı

 

 



Son Güncelleme: 13.03.2021 15:09
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Doya Doya ModaDoya Doya Moda All Star
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