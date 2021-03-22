Doya Doya Moda All Star yeni jüri üyesi Umut Eker kimdir? Umut Eker kaç yaşında, nereli?

Tv8 ekranlarında yayınlanan büyük beden moda yarışması Doya Doya Moda’nın jüri kadrosuna Umut Eker dahil oldu. Daha önce Bu Tarz Benim yarışmasında da jüri üyeliği yapan Umut Eker hakkındaki bilgileri araştırdık.

Umut Eker kimdir?

Umut Eker, 1983 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Üniversite eğitimine açıköğretim fakültesinde bankacılık ve sigortacılık bölümünde başlamış ancak bankacı olmak istemediği için okulu da stajı da yarıda bırakmış. Diesel Türkiye mağazalarında 2 yıl satış temsilcisi 1 yıl da mağaza müdürlüğü yapmış. Burada model Didem Soydan tarafından fark edilerek yıldızı parlar. 2002 yılında Diesel’den ayrılarak ‘Street Fashion’ markasını kurdu. Bir yandan da erkek modellerin stil danışmanlığını yapmıştır. Dövmeleriyle dikkatleri üzerine çeken Eker, ilk dövmesini 17 yaşında yaptırmış ve o yaştan sonra yaşadığı özel anıları vücuduna kazımış. Eker’in R harfini söyleyememesi ona ayrı bir sempatiklik katmıştır.

Tarkan, Ziynet Sali, Beyazıt Öztürk, Bengü, Emre Altuğ ve Gülçin Ergül gibi ünlü isimlere stil danışmalığı yapmıştır. 2015 yılında ise Show TV’de yayınlanan Bu Tarz Benim yarışmasının 2.sezonunda jüri üyeliği yapmıştır.